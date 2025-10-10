Caz grav de violență domestică la Sibiu. O femeie în vârstă de 46 de ani a fost agresată și amenințată de fostul soț, un bărbat de 49 de ani din județul Vâlcea, care a urmărit-o de la locul de muncă până acasă și a refuzat să plece din locuință.

Incidentul s-a produs miercuri, 9 octombrie, în jurul orei 17:00, iar victima a sunat la 112 pentru a cere ajutor. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu s-au deplasat imediat la fața locului. Din verificările efectuate, s-a stabilit că bărbatul și-ar fi urmărit fosta soție până la domiciliu, unde ar fi pătruns în locuință fără acordul acesteia, pe motiv că este coproprietar. În interior, ar fi agresat-o fizic și ar fi amenințat-o cu acte de violență, încercând să o constrângă să se recăsătorească cu el.

În urma completării formularului de evaluare a riscului, polițiștii au constatat existența unui pericol iminent pentru viața și integritatea victimei și au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva agresorului.

Femeia a depus plângere prealabilă pentru infracțiunile de lovire sau alte violențe și amenințare, iar cercetările continuă sub supravegherea procurorilor.

Potrivit IPJ Sibiu, doar în ultimele 24 de ore polițiștii au intervenit la șapte cazuri de violență domestică în județ, dintre care unul a necesitat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.