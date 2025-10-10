val de dosare penale în județul sibiu: tractoriști fără permis și mopediști fără acte

Polițiștii sibieni au întocmit trei dosare penale într-o singură zi, după ce au depistat în trafic persoane care conduceau fără permis sau cu vehicule neînmatriculate.

Primul caz a fost înregistrat joi, 9 octombrie, în jurul orei 15:25, în satul Veștem, unde polițiștii rutieri au oprit pentru control un tractor agricol condus de un localnic în vârstă de 85 de ani. În urma verificărilor, s-a constatat că bătrânul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru conducere fără permis.

Tot în aceeași zi, polițiștii din cadrul Secției nr. 6 Poliție Rurală Orlat au fost sesizați cu privire la un accident produs în comuna Gura Râului. La fața locului, s-a stabilit că un tânăr de 16 ani, aflat la volanul unui tractor cu remorcă, a pierdut controlul direcției într-un viraj și a intrat în coliziune cu un autoturism condus regulamentar de un bărbat de 34 de ani din Sibiu. Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

Testarea alcoolscopică a celor doi șoferi a indicat valori negative, însă polițiștii au descoperit că tânărul nu deținea permis de conducere, motiv pentru care s-a deschis un nou dosar penal pentru conducere fără drept.

Tot joi, în jurul orei 11:00, polițiștii rutieri din municipiul Sibiu au oprit pe strada Podului un moped condus de un tânăr de 22 de ani. În urma verificărilor, s-a constatat că vehiculul nu era înmatriculat sau înregistrat, iar conducătorul riscă acum dosar penal pentru conducerea unui autovehicul neînmatriculat.

Poliția Sibiu reamintește că lipsa permisului sau circulația cu vehicule neînmatriculate sunt infracțiuni și se pedepsesc cu închisoarea de la 1 la 5 ani, chiar dacă nu se produc accidente.