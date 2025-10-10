val de tentative de suicid la sibiu - peste 100 de cazuri anual: ”ne afectează profund”

În cadrul conferinței de presă organizate vineri, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății Mintale, desfășurată sub tema „O comunitate pentru sănătatea mintală”, dr. Csillag Paul-Bogdan, medic primar și șef al Unității de Primiri Urgențe (UPU) Sibiu, a tras un semnal de alarmă cu privire la creșterea îngrijorătoare a cazurilor de suicid din județ.

Potrivit acestuia, în ultimul an, UPU Sibiu a înregistrat o creștere semnificativă a tentativelor de suicid, în special în rândul tinerilor. Statistica anuală indică faptul că numărul celor care ajung după o tentativă de suicid nu mai poate fi ignorat. La Sibiu, în ultimele luni, au fost înregistrate tot mai multe cazuri de tineri care și-au pus capăt zilelor. În luna august o fetiță a fost găsită spânzurată de către mama sa, iar un tânăr s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc din zona străzii Rahovei.

„Avem între 100 și 120 de cazuri anuale doar la urgența pentru adulți, fără a include datele de la Pediatrie. Din fericire, majoritatea au supraviețuit, dar impactul emoțional asupra echipelor medicale este enorm”, a spus dr. Csillag Paul-Bogdan, medic primar și șef al Unității de Primiri Urgențe (UPU) Sibiu.

Dr. Csillag a subliniat că aceste cazuri nu sunt doar cifre în statistici – ele reprezintă destine frânte, tragedii care lasă urme adânci nu doar în familii, ci și în rândul personalului medical. „Se spune uneori că personalul din urgențe e lipsit de empatie. Vă asigur că nu este așa. Fiecare caz de acest fel ne afectează profund. S-a simțit un val de emoție uriaș în rândul colegilor după pierderea unor adolescenți. Am simțit că trebuie să facem mai mult”, a mai spus acesta.

Rețelele sociale, printre cauzele vulnerabilității tinerilor

Șeful UPU a atras atenția și asupra rolului rețelelor sociale în creșterea vulnerabilității în rândul tinerilor. El a comparat accesul nefiltrat la informații – adesea false sau toxice – cu un factor destabilizator pentru echilibrul psihic al adolescenților.

„Dacă în trecut accesul la cunoaștere era limitat și filtrat, astăzi orice opinie, oricât de periculoasă, este la un click distanță. Copiii noștri sunt expuși zilnic la conținut nociv care le afectează percepția asupra realității și asupra propriei valori”, a spus Șeful UPU.

