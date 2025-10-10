Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat vineri că a fost virată a treia tranșă de tichete de energie, prin care aproximativ 132.000 de familii primesc sprijin pentru plata facturilor la energia electrică.

În total, aproape 600.000 de gospodării vulnerabile au beneficiat de acest ajutor aferent lunilor iulie și august. Tichetele au o valoare de 50 de lei lunar și sunt menite să acopere o parte din costul facturii la curent electric.

Sprijinul continuă până la 31 martie 2026, iar familiile care nu au depus încă cerere o pot face fie online, fie direct la primărie.

„Familiile cu venituri reduse au nevoie de această măsură și îi încurajez pe cât mai mulți să o solicite”, a transmis vineri ministrul Muncii pe pagina sa de Facebook.

Această măsură face parte din eforturile Guvernului de a sprijini gospodăriile vulnerabile în contextul creșterii prețurilor la energie.