Actrița americană Diane Keaton, una dintre cele mai respectate figuri ale cinematografiei americane, a murit la vârsta de 79 de ani, a anunțat sâmbătă un purtător de cuvânt al familiei, citat de revista People.

Potrivit sursei, nu au fost făcute publice detalii despre circumstanțele decesului. Familia a transmis că „solicită respectarea intimității în aceste momente de durere”. Informația a fost confirmată și de Associated Press și Reuters.

O carieră legendară

Născută la Los Angeles, în 1946, Diane Keaton și-a început cariera pe Broadway în anii ’60, înainte de a fi remarcată de regizorul Francis Ford Coppola pentru rolul Kay Adams din celebra serie Nașul.

Ascensiunea sa a continuat în anii ’70, odată cu colaborările memorabile cu Woody Allen în filme precum Play It Again, Sam (1972), Sleeper (1973) și Love and Death (1975).

Succesul deplin a venit în 1977, cu rolul principal din Annie Hall, film pentru care Keaton a câștigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță, rol scris special pentru ea de Allen. Conform Reuters, personajul „Annie Hall” a devenit o referință culturală, transformând-o într-un simbol al feminității independente și al stilului newyorkez.

De-a lungul carierei, Keaton a mai fost nominalizată de trei ori la Oscar pentru interpretările sale din Reds (1981), Marvin’s Room (1996) și Something’s Gotta Give (2003), conform AP News.

Printre alte filme remarcabile se numără Căutându-l pe domnul Goodbar, Tatăl miresei și Clubul fostelor neveste, unde a jucat alături de Goldie Hawn și Bette Midler.

Viața personală și convingerile ei

Keaton nu s-a căsătorit niciodată, însă a adoptat doi copii — Dexter și Duke — în anii 1990 și 2000. Într-un interviu acordat în 2019, citat de The Guardian, actrița declara:

„Îmbătrânirea nu m-a făcut mai înțeleaptă. Fără actorie, aș fi fost probabil o inadaptată.”

Ea a vorbit adesea despre libertatea personală și despre alegerea de a nu se conforma normelor tradiționale. Într-un interviu anterior pentru People, Keaton mărturisea:

„Sunt bucuroasă că nu m-am căsătorit. Am fost întotdeauna un spirit liber.”

După anunțul decesului, numeroși colegi de breaslă au transmis mesaje de condoleanțe. Actrița Bette Midler a scris într-o postare pe rețelele sociale, citată de People:

„Diane Keaton a fost un geniu al autenticității. O femeie care a trăit după propriile reguli și a redefinit feminitatea la Hollywood.”

Diane Keaton lasă în urmă o carieră de peste cinci decenii, marcând istoria cinematografiei americane prin eleganță, umor și independență.

