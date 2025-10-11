Transfăgărășanul și Transalpina rămân închise în weekend, din cauza ninsorii din ultima săptămână acumulată pe carosabil. Șoferii sunt rugați să țină cont de indicațiile polițiștilor.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, sâmbătă dimineața nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier, notează Mediafax.

În schimb, din cauza condițiilor meteo nefavorabile (zăpadă), circulația rutieră este oprită pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri – 59+800 metri, între localitățile Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea), precum și pe DN 7C Transfăgărășan, pe sectorul cuprins între Piscu Negru (km 104+000), județul Argeș și Bâlea Cascadă (km 130+800), județul Sibiu.

Polițiștii rutieri îi sfătuiesc pe șoferi să se informeze din timp despre condițiile meteorologice și restricțiile impuse pe traseul pe care urmează să-l parcurgă și, pentru siguranță, să nu pătrundă pe tronsoanele de drumuri închise circulației!.