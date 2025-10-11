Meteorologii au emis o avertizare de cod galben de vânt valabilă în mai multe județe din țară, inclusiv în Sibiu.

Codul galben de vânt este valabil sâmbătă, între orele 09:00 – 11:00. „În Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…60 km/h și izolat 70 km/h”, spun meteorologii. Codul este valabil și în sudul județului Sibiu.

De asemenea, în zona montană – Carpații Meridionali și Carpații de Curbură – codul galben este valabil până la ora 23:00. Aici sunt semnalate intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la peste 1.700 metri vor fi rafale de 90…120 km/h.