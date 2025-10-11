Meteorologii au emis o avertizare de cod galben de vânt valabilă în mai multe județe din țară, inclusiv în Sibiu.
Codul galben de vânt este valabil sâmbătă, între orele 09:00 – 11:00. „În Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…60 km/h și izolat 70 km/h”, spun meteorologii. Codul este valabil și în sudul județului Sibiu.
De asemenea, în zona montană – Carpații Meridionali și Carpații de Curbură – codul galben este valabil până la ora 23:00. Aici sunt semnalate intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la peste 1.700 metri vor fi rafale de 90…120 km/h.
Ultima oră
- Doi ani de așteptare și nicio cărămidă pusă: Peste 1.200 de părinți cer Primăriei Sibiu sala de sport promisă la Școala „Radu Selejan” 2 ore ago
- Superliga Sibiu: Agnita pierde din nou acasă. Păltiniș Rășinari merge ceas 3 ore ago
- Cod galben de vânt în sudul județului Sibiu 4 ore ago
- Ceardaș, dragoste și comedie pe scenă la Sibiu: „Silvia” încheie în forță Sibiu Opera Festival 2025 5 ore ago
- Atenție, șoferi: Transfăgărășanul rămâne închis în weekend 7 ore ago