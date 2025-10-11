ministrul energiei explică metoda prin care românii ar putea avea facturi mai mici la energie

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, într-un interviu difuzat sâmbătă, că România are, potrivit datelor din ultima lună, cea mai scumpă energie electrică din Europa. El recomandă montarea contoarelor inteligente, precizând că, în alte state europene, utilizarea acestor sisteme a dus la o reducere a facturilor cu până la 20%.

Bogdan Ivan a afirmat, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, că prețul energiei variază zilnic, în funcție de nivelul importurilor, notează News.ro. „În ultima lună, bazându-mă pe o analiză a prețului de pe piață, am avut în medie megawattul la 154 de euro, comparativ cu Franța, unde era 61 de euro. Dacă ne raportăm la puterea de cumpărare și la veniturile românilor, da, avem cea mai scumpă energie electrică din Europa. Sunt datele Eurostat care confirmă acest lucru”, a spus ministrul.

Ministrul Bogdan Ivan a explicat că implementarea contoarelor inteligente ar permite aplicarea unor tarife adaptate în funcție de consum, în timp real. „Transmit în timp real care este consumul, pot să aplice aceste tarife diferențiate sau dinamice în funcție de perioada zilei în care consum, iar acest lucru a dus la o scădere cu până la 20% în alte state. Nu facem nimic altceva decât să luăm un model de bună practică și să-l aducem și în România”, a adăugat el.

Ministrul a precizat că Spania și Marea Britanie utilizează deja astfel de sisteme, iar în România mai multe companii oferă soluții similare, cu prețuri între 100 și 200 de euro pentru un contor inteligent. „Oricine poate să-ți instaleze un contor inteligent. Pot inclusiv cei care furnizează energie să ofere soluții compatibile cu platformele informatice”, a mai spus Bogdan Ivan, menționând că el însuși a plătit recent o factură de 280 de lei, în creștere cu aproximativ 30-35%.