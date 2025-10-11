doi ani de așteptare și nicio cărămidă pusă: peste 1.200 de părinți cer primăriei sibiu sala de sport promisă la școala „radu selejan”

Peste 1.200 de persoane cer municipalității, printr-o petiție online, să demareze lucrările de construcție a sălii de sport de la Școala Gimnazială „Radu Selejan”. Proiectul a primit votul consilierilor locali în anul 2023, dar clădirea nu a fost încă ridicată.

În urmă cu mai bine de doi ani, Primăria anunța construcția unei săli de sport la Școala Gimnazială „Radu Selejan” din Sibiu. Pe terenul de 7.200 de metri pătrați ar fi urmat să se amenajeze o sală de sport modernă, cu vestiare, dușuri, grupuri sanitare, cabinete pentr profesori, cât și un teren de handbal/minifotbal și unul de baschet. În anul 2023, proiectul primea votul consilierilor locali, următorii pași pentru realizarea investiției fiind elaborarea proiectului tehnic și contractarea execuției lucrărilor propriu-zise. Sala de sport nu a fost nici până astăzi construită, fapt ce îi nemulțumește pe părinții copiilor care învață aici.

Peste o mie de semnături pentru sala de sport de la „Radu Selejan”

Peste 1.200 de persoane semnează o petiție prin care cer primarului Astrid Fodor să înceapă lucrările la sala de sport. De altfel, părinții semnatari vor ca municipalitatea să ofere explicații clare privind lipsa de progres și să își asume un termen realist.

„Stimată doamnă primar, Noi, părinții elevilor Școlii Gimnaziale ”Radu Selejan” Sibiu, situată pe Strada Șoimului, nr. 13, vă aducem la cunoștință nemulțumirea profundă legată de situația infrastructurii pentru disciplina educație fizică și sport din școala noastră. În anul 2023, Primăria Municipiului Sibiu anunța public construirea unei săli de sport moderne și a terenurilor de sport exterioare pentru această unitate de învățământ. De atunci, deși în bugetele municipiului pe anii 2024 și 2025 s-au alocat fonduri, lucrările nu au demarat. Realitatea de astăzi este dureroasă: cei peste 750 de elevi ai școlii nu au acces la o sală de sport proprie; orele de educație fizică, desfășurate anterior în două săli improvizate, nu se mai pot desfășura nici în această manieră, una din sălile respective fiind transformată în „sală de clasă”; ne aflăm în situația în care sala de clasă adaptată în scopul desfășurării orelor de educație fizică trebuie împărțită de 3 cadre didactice și 28 de clase din ciclul primar și gimnazial, ceea ce este, practic, imposibil de realizat; în sezonul rece, copiii nu au niciun spațiu interior adecvat pentru mișcare, ceea ce le afectează sănătatea și dezvoltarea; alternativa desfășurării orelor de educație fizică în sălile proprii de clasă nu este o soluție viabilă și aplicabilă din acest punct de vedere; generații de elevi care au sperat că vor învăța într-o școală dotată modern au absolvit deja studiile fără să beneficieze de această promisiune; școala noastră nu deține în prezent un spațiu multifuncțional adecvat pentru desfășurarea unor activități cu caracter festiv, al unor proiecte cu caracter interdisciplinar și multidisciplinar ori a unor activități din cadrul parteneriatelor derulate, care implică un număr mare de participanți, astfel încât sala de sport promisă ar servi și acestui scop”, se arată în petiție.

Părinții cer Primăriei să acționeze urgent „pentru ca această sală de sport să nu rămână doar un proiect pe hârtie”.

Ora de Sibiu a solicitat un punct de vedere Primăriei Sibiu. Până la data publicării acestui articol, nu au fost transmise clarificări. Vom reveni!