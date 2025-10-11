s-a produs cea mai mare prăbușire din istoria cripto. donald trump a reluat războiul comercial cu china

Piața cripto a suferit cea mai amplă devalorizare din istorie, pierzând peste 19 miliarde de dolari în doar 24 de ore, după ce președintele SUA, Donald Trump a anunțat pe 10 octombrie noi tarife de 100% pentru importurile din China și restricții privind exportul de software critic american. Mișcarea, justificată de Casa Albă ca răspuns la „practicile economice incorecte” ale Beijingului, a declanșat un cutremur financiar global: Bitcoin s-a prăbușit cu peste 8%, până la aproximativ 104.000 de dolari, iar Ethereum a coborât sub 3.650 de dolari (Reuters).



Tarifele, programate să intre în vigoare la 1 noiembrie, au venit la doar câteva zile după ce China a extins restricțiile la exporturile de materiale rare folosite în industria tehnologică (The Guardian). Reacția a fost instantanee: bursele americane au scăzut brusc, iar piața cripto — extrem de sensibilă la mișcările macro — a intrat într-o spirală de lichidări automate.

Potrivit datelor agregate de CoinGlass și CoinPerps, s-au înregistrat lichidări forțate de peste 19,3 miliarde de dolari, depășind de aproape zece ori recordurile anterioare. Peste 1,6 milioane de conturi de tranzacționare au fost afectate, majoritatea pe poziții „long” (pariuri pe creștere).

De la panică la colaps

Declinul Bitcoin a început la câteva minute după declarația lui Trump, amplificat de algoritmi de tranzacționare care au declanșat ordine de vânzare succesive. Pe burse derivate precum Binance, Bybit și OKX, efectul de domino a fost instantaneu: pe măsură ce prețurile scădeau, pozițiile cu levier ridicat erau închise automat, declanșând alte lichidări — un fenomen cunoscut drept cascade liquidation.

În paralel, indicii bursieri americani S&P 500 și Nasdaq au înregistrat scăderi de 2–3%, în timp ce investitorii au migrat spre obligațiuni și aur (Financial Times).

O zi fără precedent

Publicația The Economic Times notează că acesta este „cel mai mare val de lichidări simultane din istoria piețelor cripto”. Reuters confirmă amploarea fenomenului, subliniind că scăderea de 8,4% a Bitcoin-ului a coincis cu cea mai abruptă reacție de piață la o decizie politică americană din ultimii trei ani.

Analiștii susțin că volatilitatea ridicată este o consecință directă a incertitudinii geopolitice: criptoactivele, deși considerate „refugii alternative”, rămân profund interconectate cu apetitul de risc al piețelor tradiționale.

Reacții din industrie

Pe fondul panicii, marile burse cripto au raportat volume record. Unele platforme au activat temporar moduri de protecție pentru a evita prăbușiri tehnice, iar fondurile de investiții în active digitale au început repoziționări masive.

„A fost o furtună perfectă. Orice mișcare de politică comercială în SUA afectează sentimentul global, iar cripto devine primul barometru al fricii.” — Jacob Reed, analist financiar, Bloomberg Intelligence

Posibile scenarii

Economiștii estimează că volatilitatea va rămâne ridicată până când vor fi clarificate detaliile privind tarifele și eventualele excepții (AP News). Dacă prețurile revin în zone cu levier concentrat, noi valuri de lichidări ar putea urma.

Pe termen mediu, piața ar putea găsi stabilitate în jurul noilor niveluri, dacă fluxurile instituționale prin ETF-urile Bitcoin revin pe creștere. Totuși, mulți investitori individuali și-au văzut conturile golite în câteva ore — o lecție dură despre risc într-o piață guvernată de decizii politice imprevizibile.