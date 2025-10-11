Sibiu Opera Festival se încheie sâmbătă seara cu o producție de neratat. „Silvia” este un spectacol ce dă viață unei povești pline de umor și emoție.

„Silvia”, celebra operetă în trei acte de Emmerich Kálmán, prezentată de Opera Națională Română din Timișoara, este pusă în scenă sâmbătă, de la ora 19:00, la Centrul Cultural „Ion Besoiu” din Sibiu.

Sub conducerea muzicală a dirijorului Hermann Szabolcs și în regia artistică a lui György Korcsmáros, spectacolul îi are în distribuție pe Gabriella Varvari (Silvia Verescu), Gabriela Toader (Cecilia Lippert Weillersheim), Bogdan Zahariea (Edwin Ronald Weillersheim), Darius Gruiță (Contele Boni Cauciano) și Cristina Vlaicu (Contesa Stassi).

„Silvia” („Die Csárdásfürstin”) este una dintre cele mai iubite operete ale compozitorului Emmerich Kálmán, o bijuterie muzicală plină de farmec, umor și ritmuri vibrante de ceardaș. Premiera a avut loc în 1915 la Viena, iar povestea urmărește destinul unei vedete de cabaret din Budapesta care se îndrăgostește de un tânăr prinț, provocând un carusel de emoții, confuzii și pasiuni interzise. Cu melodii memorabile, dansuri pline de viață și o doză sănătoasă de ironie socială, „Silvia” continuă să cucerească publicul din întreaga lume prin energia și optimismul său inconfundabil.

Corul, orchestra și ansamblul de balet ale Operei Naționale Române din Timișoara dau viață unei povești pline de umor, emoție și ritmuri de ceardaș, încheind cu strălucire ediția din acest an a festivalului Sibiu Opera Festival

Biletele pot fi achiziționare de la acest link: https://sof.iabilet.ro/