golie salvând un penalty în timpul unui meci de fotbal pe teren de iarbă naturală din sibiu, acțiune intensă, sport, fotbal, echipament sportiv, competiție locală, ora de sibiu.
Foto: Robert Bîrsan

FC Agnita pierde teren în lupta pentru titlul județean, după al doilea eșec suferit pe teren propriu în startul Superligii Sibiu, 0-1 cu FC Avrig. 

FC Avrig a furnizat surpriza etapei a 6-a din sezonul regular al Superligii Sibiu, câștigând la Agnita. Gazdele au forțat egalarea spre final, când au avut și o bară.

ACS Păltiniș Rășinari își continuă parcurcul excelent din acest start de campionat, a câștigat cu 3-1 disputa din deplasare cu Arsenal Sibiu. Echipa pregătită de Dragoș Năstase este singura cu punctaj maxim după șase etape.

 

superliga sibiu: agnita pierde din nou acasă. păltiniș rășinari merge ceas

ACS Bradu a câștigat cu 3-2 la Sibiu, cu Voința și și-a consolidat locul 2.

Interstar s-a impus la Săliște cu 3-2 și treptat, devine una din candidatele în lupta pentru play-off.

Alma Sibiu a cedat la Tălmaciu și rămâne singura formație fără punct obținut  după șase etape.

