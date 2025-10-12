Traficul este blocat total, duminică după-amiază, între Ruja și Agnita, în urma unui accident rutier grav. A fost solicitat elicopterul Smurd.

UPDATE

Șoferul conducea un microbuz de marfă. El transporta varză. Salvatorii au reușit să îl scoată din vehicul, iar acum el este resuscitat.

„La fața locului sunt mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic și o autospecială de stingere cu modul de descarcerare. De asemenea, intervine și un echipaj SAJ. O victima a rămas încarcerată. Aceasta a fost extrasă de salvatori. Este vorba despre un bărbat, inconștient, în stop cardio-respirator. În aceste momente se efectuează manevre de resuscitare”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

La fața locului a ajuns și elicopterul SMURD Brașov.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Potrivit primelor informații, este vorba despre un accident produs în apropiere de Ruja, pe DJ 106. O mașină a intrat într-un cap de pod. Traficul rutier este blocat total.

La fața locului se află polițiștii și echipajele medicale. Șoferul mașinii este în stare gravă, fiind resuscitat. A fost solicitat elicopterul Smurd.

„Un echipaj de tip B al SAJ Sibiu a fost trimis de urgență în apropiere de localitatea Ruja, la un accident rutier unde un autoturism a intrat intr-un cap de pod. Echipajele SAJ și ISU sosite la fața locului au găsit un bărbat încarcerat, el fiind în stop cardio-respirator. S-au început manevrele de resuscitare și în același timp s-a solicitat si elicopterul Smurd”, transmit reprezentanții SAJ Sibiu.

Intervenția este în dinamică. Revenim cu detalii.