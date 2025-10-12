Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează asupra unor tentative de phishing care folosesc fraudulos numele și identitatea vizuală a instituției. Scopul acestor mesaje este colectarea neautorizată de date personale sau financiare, prin imitarea comunicărilor oficiale ASF.

Instituția precizează într-un comunicat primit pe adresa redacției că singurele emailuri oficiale sunt transmise exclusiv de pe domeniul @asfromania.ro. Mesajele venite de la alte domenii – precum @asfromania.com, @asfromania.net sau @asfromania.org – nu provin de la ASF și trebuie tratate cu maximă prudență.

Pentru a se proteja, utilizatorii sunt sfătuiți:

să verifice adresa completă a expeditorului înainte de a deschide un mesaj;

înainte de a deschide un mesaj; să nu acceseze linkuri și să nu descarce atașamente din surse necunoscute;

și să din surse necunoscute; să contacteze direct ASF, la Tel Verde 0800.825.627 sau prin email la office@asfromania.ro, dacă primesc mesaje suspecte sau au îndoieli privind autenticitatea unei comunicări.

ASF subliniază că monitorizează permanent mediul digital pentru a identifica și combate tentativele de fraudă electronică, tratând cu seriozitate protecția datelor personale.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este instituția națională care reglementează și supraveghează piețele de asigurări, pensii private și piața de capital, cu peste 10 milioane de participanți. Mai multe informații sunt disponibile pe www.asfromania.ro.