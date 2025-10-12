biciclist lovit de o mașină în avantgarden

Un biciclist a fost lovit de o mașină în cartierul Avantgarden. El a fost dus de urgență la spital.
Potrivit primelor informații, un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgență pe strada Ferdinand din cartierul Avantgarden pentru a acorda îngrijiri medicale unui biciclist acroșat de un autoturism.
„Biciclistul, un bărbat în vârstă de 34 de ani a suferit un traumatism cranian și a fost transportat la UPU Sibiu conștient”, transmite Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.
