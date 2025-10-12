Sala Centrului de Documentare și Informare – Muzeul Gazelor Naturale din Mediaș a devenit, pe 10 octombrie, un spațiu al emoției și inspirației. Peste 30 de copii din Mediaș, Agnita, Sibiu și Ighișul Nou au participat la Concursul „Taina Lăzii de Breaslă”, parte a proiectului „Reconstituirea Breslelor la Mediaș”, organizat de Asociația Ordinul Cavalerilor de Mediaș, cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național (AFCN).

Timp de trei zile, elevii au lucrat alături de meșteri și coordonatori în cadrul unor ateliere interactive, unde au descoperit simbolurile și rolul lăzii de breaslă – obiect esențial în viața comunităților meșteșugărești medievale. Rezultatele au fost impresionante: lăzi decorate cu migală, inspirate din tradițiile armurierilor, croitorilor, pielarilor și brutarilor.

„Copiii au lucrat într-un timp record, dar cu o dăruire care ne-a uimit. Fiecare ladă a spus o poveste despre identitate, comunitate și continuitate”, a spus Daniela Lupu, asistent manager al proiectului.

Evenimentul a fost deschis de Christine Thellmann, șef centru la Muzeul Gazelor Naturale, care a primit simbolic tricoul nr. 1 al proiectului. Istoricul Andrei Prian, președintele Asociației „Istorie Vie” din Cluj-Napoca, și preotul Wolfgang Arvay, paroh al Bisericii Evanghelice Sf. Margareta, au adus un plus de profunzime, prezentând copiilor documente medievale și povestind despre viața breslelor transilvănene.

Lucrările au fost evaluate de un juriu format din Ioana Matei (Biserica Evanghelică Mediaș), Iulia Arone (istoric), Diana Macarie (Muzeul Municipal Mediaș), Angela Păucean (Muzeul Gazelor Naturale) și Ada Gheorghe (Nova TV). Criteriile de jurizare au inclus creativitatea, utilitatea, estetica și prezentarea publică.

Printre copiii premiați s-au numărat Gross Andrei, Ciobanu Adina, Grozav Gabriel, Alb Alexis, Minea Vlad, Halaz Darius și alții. „A fost o bucurie să vedem cum elementele tradiționale prind viață în mâinile copiilor”, a declarat Ioana Matei, președintele juriului.

„A fost o zi magică. Am simțit că fiecare copil a deschis o mică fereastră spre istorie”, a spus Antonela Sofia Barbu, managerul proiectului. În următoarea perioadă, lucrările vor fi expuse în școlile partenere, continuând misiunea Asociației Ordinul Cavalerilor de Mediaș de a revitaliza patrimoniul imaterial transilvănean.