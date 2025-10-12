experți și participanți la un eveniment internațional în fața clădirii, promovând colaborarea și schimbul de idei în cadrul unui forum european.

O delegație a Muzeului ASTRA este prezentă, în perioada 12-15 octombrie, la Summitul Patrimoniului Cultural European 2025 de la Bruxelles. Proiectul Casa Artelor primește un premiu important în cadrul unei gale organizate luni. 

delegația muzeului astra a ajuns la summitul patrimoniului cultural european: premiu important pentru casa artelor / foto

Summitul Patrimoniului Cultural European 2025, cel mai mare eveniment dedicat patrimoniului cultural din Europa, are loc în perioada 12-15 octombrie la Bruxelles, Belgia. Evenimentul este Organizat de Europa Nostra  și cofinanțat de Uniunea Europeană și reunește reprezentanți la nivel înalt din cadrul instituțiilor UE, factori de decizie politică, profesioniști și voluntari din domeniul patrimoniului cultural, actanți ai societății civile din întreaga Europă și din afara ei.

eveniment de networking și întâlnire oficială în interiorul unei galerii de artă din sibiu, cu participanți în discuții și schimb de experiență, în cadrul unui eveniment corporate sau cultural. delegația muzeului astra a ajuns la summitul patrimoniului cultural european: premiu important pentru casa artelor / foto bărbați și femei discutând la un eveniment de networking în interior, într-un mediu profesional, cu podea de marmură și decor modern.

„Delegația Muzeului ASTRA este prezentă aici prin conducerea instituției, dar și prin meșterii tradiționali Florin Rotar și Neluțu Cioară, care ne-au fost alături de la început în proiectul Casa Artelor – Centrul de activități și resurse regionale. Fiindcă (și) despre asta e vorba! Despre meșterii tradiționali formați, certificați și apoi promovați așa cum merită. Strădania noastră a fost răsplătită cu premiul “Education Training and Skills” pe care îl vom primi din partea Europa Nostra în cadrul galei festive de luni, 13 octombrie. Aici vor fi prezentate cele mai bune și inspirate practici în domeniul patrimoniului care contribuie la conturarea unei Europe mai frumoase, mai coezive, mai sustenabile”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Muzeului ASTRA.

Provenind din 24 de țări de pe întreg continentul, cei 30 de câștigători ai Premiilor European pentru Patrimoniu / Premiilor Europa Nostra 2025, printre care și Casa Artelor, vor prezenta realizările lor drept exemplu, vor sublinia provocările pe care le-au depășit și vor împărtăși experiențe privind succesul și impactul inițiativelor lor. „Noi am muncit și am câștigat pentru cultură! Am muncit și am câștigat pentru România culturală! Suntem în cursa pentru premiul publicului în cadrul aceleiași întreceri de nivel internațional”, adaugă reprezentanții muzeului.

