delegația muzeului astra a ajuns la summitul patrimoniului cultural european: premiu important pentru casa artelor / foto

O delegație a Muzeului ASTRA este prezentă, în perioada 12-15 octombrie, la Summitul Patrimoniului Cultural European 2025 de la Bruxelles. Proiectul Casa Artelor primește un premiu important în cadrul unei gale organizate luni.

Summitul Patrimoniului Cultural European 2025, cel mai mare eveniment dedicat patrimoniului cultural din Europa, are loc în perioada 12-15 octombrie la Bruxelles, Belgia. Evenimentul este Organizat de Europa Nostra și cofinanțat de Uniunea Europeană și reunește reprezentanți la nivel înalt din cadrul instituțiilor UE, factori de decizie politică, profesioniști și voluntari din domeniul patrimoniului cultural, actanți ai societății civile din întreaga Europă și din afara ei.

„Delegația Muzeului ASTRA este prezentă aici prin conducerea instituției, dar și prin meșterii tradiționali Florin Rotar și Neluțu Cioară, care ne-au fost alături de la început în proiectul Casa Artelor – Centrul de activități și resurse regionale. Fiindcă (și) despre asta e vorba! Despre meșterii tradiționali formați, certificați și apoi promovați așa cum merită. Strădania noastră a fost răsplătită cu premiul “Education Training and Skills” pe care îl vom primi din partea Europa Nostra în cadrul galei festive de luni, 13 octombrie. Aici vor fi prezentate cele mai bune și inspirate practici în domeniul patrimoniului care contribuie la conturarea unei Europe mai frumoase, mai coezive, mai sustenabile”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Muzeului ASTRA.

Provenind din 24 de țări de pe întreg continentul, cei 30 de câștigători ai Premiilor European pentru Patrimoniu / Premiilor Europa Nostra 2025, printre care și Casa Artelor, vor prezenta realizările lor drept exemplu, vor sublinia provocările pe care le-au depășit și vor împărtăși experiențe privind succesul și impactul inițiativelor lor. „Noi am muncit și am câștigat pentru cultură! Am muncit și am câștigat pentru România culturală! Suntem în cursa pentru premiul publicului în cadrul aceleiași întreceri de nivel internațional”, adaugă reprezentanții muzeului.