Actrița Marinela Chelaru a murit la vârsta de 66 de ani. Aceasta avea probleme de sănătate.

În ultimii ani, Marinela Chelaru a fost afectată de patru accidente vasculare cerebrale care i-au împiedicat revenirea pe scenă, iar retragerea din lumina reflectoarelor a fost impusă de starea sa de sănătate, scrie Mediafax.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, producătoarea TV Daniela Stoica i‑a adresat actriței cuvinte emoționante: „Bubule, îmi pare rău! Îmi pare rău și sunt supărată pe mine tare! Tare supărată! Am zis că vin la tine, dar nu am știut să îmi fac timp, iar problemele și provocările au fost prezente. Bubule, atâta voiam… doar să te mai strâng în brațe o dată! Marinela Chelaru, te iubesc! Ai fost omul care mi-a fost alături și la mine și la greu! Bubule, mă doare inima atât de tare!”, notează Cancan.

Potrivit surselor, Marinela Chelaru a trăit ultimii ani departe de scena teatrală și de platourile de filmare, renunțând la activitatea artistică din cauza deteriorării stării sale de sănătate. Accidentele vasculare cerebrale au impus o retragere forțată și au afectat capacitatea ei de a lucra și de a se reapropia de lumea artistică.

Evenimentul a generat un val de reacții în lumea culturală, prieteni, colegi și admiratori exprimându-și regretul pentru pierderea suferită. Mulți au subliniat că, dincolo de talentul actoricesc, Marinela a fost un om cald, generos și loial.