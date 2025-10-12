eșec usturător pentru csu, acasă: sibienii au încasat peste 100 de puncte de la timișoara

CSU Sibiu a fost spulberată duminică seara în Sala Transilvania, 66-101 cu SCM Timișoara, în etapa a IV-a a Ligii Naționale de baschet.

Sibienii au făcut față timișorenilor doar în primele cinci minute, perioadă când tabela arăta 13-14. Oaspeții au terminat în forță primul sfert și au condus cu 26-15 după 10 minute.

CSU a trăit în atac doar prin reușitele lui Randolph, dar a fost prea puțin. La pauza mare, SCM conducea clar, cu 51-37.

Echipa lui Geert Hammink nu s-a regăsit nici în sfertul al treilea, iar Timișoara a continuat să se distanțeze, iar scorul a luat proporții. Tabela arăta un neverosimil 51-80 după 30 de minute, iar soarta punctelor era decisă.

Leii din Banat au oferit minute importante tinerilor jucători români în ultimele minute, dar tot au depășit borna de 100 de puncte, stabilind scorul final, 66-101.

MJ Randolph a marcat aproape jumătate din punctele echipei sale, terminând cu 31 de puncte, 2 reecuperări și 2 pase decisive.

Jocul echipei sibiene nu se leagă însă deloc, iar CSU a ajuns la patru eșecuri consecutive, șansele la play-off fiind aproape compromise. Rămâne de văzut dacă conducerea clubului îi va acorda în continuare credit antrenorului olandez.