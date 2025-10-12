Academia Evanghelică Transilvania din Sibiu a fost recent gazda celei de-a zecea mese rotunde dedicată prevenirii violenței domestice. Evenimentul a fost organizat de Episcopia Bisericii Evanghelice C.A. din România, Academia Evanghelică Transilvania (AET) și grupul de lucru Arca Binecuvântării Sibiu (ABS).

La întâlnire au participat peste 30 de specialiști – psihologi, asistenți sociali, cadre didactice și reprezentanți ai instituțiilor statului.

De la victimă la învingătoare

Prima parte a evenimentului a fost susținută de psihologul Eniko Gall, de la Asociația ALEG, care a prezentat tema „De la victimă la învingătoare”. Aceasta a explicat cum pot fi sprijinite victimele abuzului și care sunt pașii corecți în relația cu ele.

Discuții și soluții concrete

În partea a doua, discuțiile au fost moderate de prof. univ. dr. Ioana Crețu, de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Publicul a avut ocazia să adreseze întrebări specialiștilor invitați:

Lumința Hadăr și Liliana Popa – DGASPC Sibiu,

și – DGASPC Sibiu, Violeta Solomon – Asociația Femeilor din Sibiu,

– Asociația Femeilor din Sibiu, Ioana Henegar – psiholog DGASPC Alba,

– psiholog DGASPC Alba, Viorica Nedel – specialist în asistența juridică a victimelor,

– specialist în asistența juridică a victimelor, Eniko Gall – Asociația ALEG.

Din datele prezentate de DGASPC, reiese că violența domestică rămâne o problemă gravă în România, și în particular la SIbiu, iar numărul cazurilor este în creștere. Doar în 2023, DGASPC Sibiu a înregistrat 140 de cazuri, iar în 2024 cifra este și mai mare. Specialiștii avertizează că abuzul din familie este adesea primul pas spre traficul de persoane, România fiind una dintre principalele țări sursă de victime ale exploatării și prostituției forțate din Europa.

Probleme și nevoi urgente

Printre dificultățile întâmpinate se numără lipsa serviciilor sociale locale pentru reintegrarea victimelor și faptul că agresorii refuză adesea consilierea, participând doar când sunt obligați de instanță.

Specialiștii au atras atenția și asupra legăturii dintre violența domestică și traficul de persoane, România fiind una dintre principalele țări sursă de victime ale exploatării și prostituției forțate din Europa.

Mesajul organizatorilor

Organizatorii și invitații au transmis un mesaj clar: nu trebuie să rămânem indiferenți în fața abuzului. Cazurile de violență, neglijare sau exploatare pot fi raportate la numărul unic național 119.

Prin astfel de evenimente, grupul Arca Binecuvântării Sibiu, alături de Episcopia Bisericii Evanghelice și AET, își propune să consolideze legăturile dintre biserici, ONG-uri și autorități, pentru a oferi sprijin real victimelor și a combate traficul de persoane.