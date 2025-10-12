șansele ca sala de sport de la școala „radu selejan” să fie construită în 2026. primăria clarifică situația

Peste 1.200 de persoane au cerut municipalității să vină cu explicații cu privire la proiectul sălii de sport de la Școala Gimnazială „Radu Selejan” din Sibiu. Demersurile pentru ridicarea acestei clădiri au început încă din anul 2023, însă până acum lucrările nu au fost demarate. Primăria spune că are „numeroase investiții în curs” și nu poate garanta că sala de sport va fi bugetată anul viitor.

Părinții semnatari ai acestei petiții au cerut municipalității să acționeze urgent pentru ca „această sală de sport să nu rămână doar un proiect pe hârtie”. Ei spun că elevii au nevoie de această clădire pentru a putea desfășura activitățile sportive.

Municipalitatea a explicat, într-un răspuns pentru Ora de Sibiu, că, din 2019 și până în prezent, au fost realizate – și încă se desfășoară – 19 proiecte în unitățile de învățământ din oraș.

„Primăria Sibiu planifică și gestionează investiții și reparații în clădirile celor 42 unități de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu în mod etapizat, în funcție de disponibilitățile bugetare și pentru o bună coordonare. Astfel, din 2023 și până în prezent a realizat sau are în desfășurare un număr de 19 proiecte, majoritatea pentru modernizarea clădirilor existente, dar și pentru construcția de noi clădiri”, spune Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Cât despre sala de sport de la „Radu Selejan”, primăria nu poate promite că ea va fi bugetată anul viitor.

„La Școala Radu Selejan s-a intervenit în 2021 cu ample lucrări de reabilitare pentru creșterea eficienței energetice, fiind printre primele școli în care s-a investit în acest sens. De asemenea, s-au inițiat în 2023 demersurile pentru construcția unei săli de sport și amenajarea unor terenuri de sport la această unitate de învățământ. Până în prezent s-a realizat Studiul de fezabilitate și Proiectul tehnic. În funcție de prioritizarea numeroaselor investiții în curs și inițiate și ținând cont de disponibilitățile financiare, se va analiza includerea acestui proiect în bugetul anului 2026 în vederea implementării”, adaugă Gligore.