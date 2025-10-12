școala populară de arte și meserii are „casă” nouă. se mută pe filarmonicii

Școala Populară de Arte și Meserii „Ilie Micu” se mută în „casă” nouă. Noul sediu se află pe strada Filarmonicii din Sibiu, într-o clădire renovată recent.

Școala Populară are sediul actual într-un imobil de pe strada Avram Iancu, la numărul 10. În curând, sediul va fi mutat într-o clădire de pe strada Filarmonicii, renovată recent.

Consilierii județeni vor aproba, într-o ședință extraordinară ce va avea loc săptămâna viitoare, ca Școala Populară să fie mutată în fostul sediul al Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 Sibiu. „Școala Populară de Arte și Meserie Ilie Micu Sibiu este instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, cu profil de educație permanentă, de însușire a artelor și meșteșugurilor tradiționale din județ, de formare profesională conțină în afara învățământului formal și funcționează în subordinea Consiliului Județean Sibiu. (…) Având în vedere faptul că, în anul 2024, Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 Sibiu s-a mutat din imobilul situat în Sibiu, strada Filarmonicii, nr. 18, în locație nouă, imobilul a devenit disponibil și a fost supus lucrărilor de reabilitate (…) pentru a putea funcționa Școala Populară de Arte și Meserii Ilie Micu Sibiu”, se arată în raportul de specialitate.

În vedea schimbării sediului, este necesar să fie adoptată o hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare a imobilului.

Clădirea de pe Filarmonicii, nr. 18 a fost reabilitată pentru a permite asigurarea unor condiții optime pentru desfășurarea activităților educaționale și culturale. Intervențiile realizate au remediat degradările existente, iar spațiile au fost adaptate la cerințele actuale de funcționalitate și accesibilitate.

