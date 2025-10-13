accident grav între bârghis și ighișul vechi: 3 răniți printre care și un copil

Luni, 13 octombrie, un accident rutier s-a produs pe DJ 106, la kilometrul 48, la ieșirea din localitatea Bârghiș spre Ighișu Vechi.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Sibiu, în timp ce conducea un autoturism pe direcția Sibiu – Agnita, un bărbat în vârstă de 30 de ani, domiciliat în Șelimbăr, s-a angajat în depășirea unui ansamblu TIR și a intrat în coliziune frontală cu o mașină care circula regulamentar din sens opus, condusă de o femeie de 41 de ani, din Agnita.

În urma impactului, ambii șoferi și un copil de 7 ani, pasager în autoturismul femeii, au fost răniți și transportați la spital.

Testarea alcoolscopică a conducătorilor auto a indicat valori negative.

La fața locului au intervenit de urgență un echipaj SMURD, o autospecială de stingere și o ambulanță SAJ. Echipajul SMURD a preluat bărbatul de 30 de ani, care prezenta traumatisme la nivelul membrelor inferioare, conștient, transportat la Camera de Gardă Agnita. Celelalte două victime au fost transportate la spital de echipajul SAJ.

Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.