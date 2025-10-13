Un operator economic din Avrig care desfășoară activități de creștere a porcilor a fost sancționat de Garda de Mediu Sibiu cu o amendă în valoare de 150.000 de lei, după ce comisarii au constatat că acesta nu respectă condițiile prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu.

Controlul a fost efectuat în baza Planului anual de control, dar și ca urmare a numeroaselor sesizări primite din partea locuitorilor din Avrig, care reclamau disconfortul olfactiv persistent provocat de ferma zootehnică.

În urma verificărilor, comisarii au notificat Direcția Județeană de Mediu Sibiu cu privire la încălcarea prevederilor autorizației, iar agentului economic i-au fost impuse măsuri obligatorii cu termene clare pentru remedierea deficiențelor.

“Miroase îngrozitor. Efectiv îți vine să leșini. Locuitorii din zonă nu pot ține nici un geam deschis. Seara și dimineața este cel mai grav, miroase foarte tare. Mă bucur că autoritățile au luat măsuri” a transmis un cititor Ora de Sibiu

Instituția anunță că va continua monitorizarea atentă a operatorului, inclusiv prin acțiuni inopinate și măsurători ale calității aerului cu ajutorul autolaboratorului mobil.

„Pentru un mediu curat și un viitor durabil, respectarea legii este obligatorie, nu opțională. Continuăm controalele și vom sancționa ferm orice abatere”, transmit reprezentanții Gărzii de Mediu Sibiu, care dau asigurări că tratează cu seriozitate fiecare sesizare primită.