anaf a confiscat un spațiu comercial în ocna sibiului: cere pe el ”o căruță de bani” / foto

ANAF Sibiu scoate la licitație un spațiu comercial situat în Ocna Sibiului, la un preț de pornire de 263.770 lei fără TVA, echivalentul a aproximativ 65.000 de euro cu TVA inclus. Este vorba despre un apartament cu trei camere aflat la parterul unui bloc de locuințe, imobil ce poate fi utilizat în scop comercial.

Un spațiu comercial din Ocna Sibiului este scos la licitație de ANAF, la începutul lunii noiembrie. Imobilul este înregistrat în cartea funciară cu numărul 100100-C1-U12 din Ocna Sibiului și se află pe strada Piața Traian, nr. 4, bloc B6, apartament 1, județul Sibiu. Spațiul este compus din trei încăperi și o baie, se află într-o stare bună, construcția este finalizată și are o structură de rezistență din beton.

Sursa foto: Anaf.ro

Conform prevederilor titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, operațiunea este considerată taxabilă, aplicându-se o cotă de TVA de 21%.

Licitația va avea loc în data de 5 noiembrie, de la ora 11:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Sibiu, situat pe Calea Dumbrăvii nr. 17, municipiul Sibiu.

Persoanele interesate pot solicita informații suplimentare direct de la sediul ANAF Sibiu.