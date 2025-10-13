circulați cu atenție: lucrări pe a1 în zona săliște

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că în data de 13 octombrie 2025 se vor desfășura lucrări care vor impune restricții de circulație pe mai multe sectoare din județele Brașov și Sibiu.

În județul Brașov, pe DN73, între Brașov și Câmpulung, se execută lucrări de modernizare pe toată lungimea sectorului, traficul fiind dirijat de semafoare sau piloți pe mai multe sectoare. Tot în județul Brașov, pe DN73A, între Predeal și Râșnov, se intervine pentru decolmatarea șanțurilor.

În județul Sibiu, pe autostrada A1, în zona localității Săliște, se lucrează la repararea rosturilor de dilatație, circulația desfășurându-se pe o bandă din două.

În județele Mureș, Harghita și Covasna nu sunt programate lucrări care să impună restricții de circulație.

CNAIR recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență în zonele de lucru, să respecte semnalizarea temporară și să manifeste răbdare în cazul în care se formează ambuteiaje.