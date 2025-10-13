de la 17 la 0 grade în doar câteva zile: frigul lovește din nou în transilvania

Meteorologii anunță că, după o săptămână cu temperaturi specifice lunii octombrie, următoarele zile vor aduce răciri temporare și precipitații în Transilvania și zonele montane.

În Transilvania, valorile termice diurne vor oscila de la o zi la alta. În prima săptămână de prognoză, vremea va fi rece la început, apoi se va menține în jurul mediilor multianuale. În cea de-a doua săptămână, temperaturile vor crește treptat. Astfel, maximele vor fi cuprinse între 12 și 17 grade, cele mai scăzute valori fiind estimate în intervalul 14–16 și 19–20 octombrie. Minimele nocturne vor fi mai scăzute decât în mod obișnuit în perioada 16–18 și 20–21 octombrie, cu valori între 0 și 2 grade, când este posibil să apară brumă. În restul nopților, temperaturile vor fi normale pentru această perioadă, între 2 și 6 grade. Temporar, se vor înregistra ploi, mai ales spre sfârșitul primei săptămâni, cu cantități de apă însemnate.

În zonele montane, regimul termic va fi similar, cu alternanțe de la o zi la alta. Prima săptămână va fi mai rece decât normal, exceptând ultimele zile când se va încălzi ușor. Maximele se vor situa între 4 și 10 grade, cele mai scăzute în 15–16 și 19–20 octombrie. Minimele nocturne vor fi mai scăzute până spre 22 octombrie, cu valori între -3 și 1 grad, urmate de o creștere treptată la 3–5 grade în restul perioadei. Temporar, vor fi precipitații, iar în zona montană înaltă acestea pot fi sub formă de lapoviță și ninsoare.

Meteorologii recomandă prudență în special în zonele montane, unde condițiile de drum pot fi afectate de lapoviță și brumă, iar temperaturile nocturne scăzute pot influența activitățile în aer liber.