Fostul ministru al Sănătății și al Tineretului și Sportului, Nicolae Bănicioiu, a fost achitat luni, 13 octombrie 2025, de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) în dosarul în care era judecat pentru luare de mită. Decizia instanței supreme este definitivă.

Pe fond, în octombrie 2024, ÎCCJ decisese achitarea fostului ministru, după ce, în iunie 2022, hotărâse începerea judecării dosarului pe fond. Avocata lui Bănicioiu, Eliza Ene Corbeanu, declara atunci că decizia reprezintă „o victorie de etapă” și că judecătorii au apreciat că fapta nu există. Totodată, infracțiunea de trafic de influență s-a prescris.

Nicolae Bănicioiu fusese trimis în judecată de procurorii DNA în decembrie 2021, sub acuzația de luare de mită și trafic de influență. Conform procurorilor, între 21 decembrie 2012 și 7 aprilie 2015, în calitate de ministru, Bănicioiu ar fi promis unor oameni de afaceri că va interveni pentru menținerea sau numirea unor manageri de spitale, primind, în schimb, aproape 4 milioane de lei, relatează Mediafax.

DNA susținea că fostul ministru a acceptat promisiunea a doi oameni de afaceri și ulterior ar fi primit în numerar 1.292.122 lei reprezentând dividende aferente anului 2013 de la două societăți comerciale care derulau relații cu spitalele publice. În schimb, Bănicioiu ar fi promis că își va exercita influența asupra ministrului Sănătății de la acea vreme pentru menținerea sau numirea unor manageri apropiați oamenilor de afaceri.

Potrivit procurorilor, fostul ministru ar fi fost ajutat de Cătălina Alexandra Furtună, trimisă și ea în judecată în acest dosar.

ÎCCJ a constatat însă că rechizitoriul DNA se baza doar pe denunțul afaceristului Dorin Cocoș și pe supozițiile altor trei denunțătoare. Instanța a subliniat că întregul caz se baza pe declarațiile unui martor considerat necredibil, care susținea că a auzit conversațiile lui Bănicioiu în situații improbabile: pe stradă, la telefon sau la masa alăturată într-un restaurant. Curtea a arătat că informațiile furnizate de martor au caracter general, se bazează pe percepții întâmplătoare și neconfirmate, iar acuzațiile nu au fost susținute de alte probe.

Astfel, Înalta Curte a dispus achitarea lui Nicolae Bănicioiu pentru luare de mită, decizia fiind definitivă.