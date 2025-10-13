Astăzi, 13 octombrie 2025, Sebastian Suciu și-a anunțat retragerea din funcția de Președinte al Filialei AUR Sibiu, precum și din calitatea de membru al partidului.

Sursele Ora de Sibiu, din interiorul partidului AUR Sibiu, au tras primele concluzii ale demisiei lui Sebastian Suciu. Mai exact, totul ar fi pornit de la București, după ce ar fi fost analizată activitatea lui Sebastian Suciu. Mai marii partidului nu ar fi fost mulțumiți de rezultatele alegerilor obținute în municipiile Sibiu și Mediaș. Pe plan scurt, la nivelul AUR Sibiu se dorește consolidarea partidului, fiind deja pregătite alegerile interne. Aceleași surse l-au indicat pe aeputatul Radu Fabian ca favorit pentru preluarea conducerii AUR Sibiu.

Conform acestuia, din 2020, a contribuit activ la ascensiunea filialei, pornind de la zero, alături de o echipă de oameni dedicați un proiect ambițios și plin de provocări. Activitatea a cerut competență, viziune și sacrificii personale, financiare și profesionale, punând adesea confortul și timpul liber pe plan secund, pentru a transforma un ideal într-o realitate concretă.

Sub conducerea sa, echipa a obținut următoarele rezultate: 4 consilieri județeni, 2 municipali, 87 locali și un viceprimar.

Acesta a declarat faptul că retragerea nu este o decizie ușoară, însă reflectă convingerea fermă că principiile și adevărul nu pot fi compromise prin măsuri politice impuse, considerate sursa multor probleme la nivel local și național.

Conform unei postări Facebook, Sebastian Suciu a transmis că rămâne cu satisfacția că și-a îndeplinit datoria cu demnitate și profesionalism, punând pe primul loc echipa și oamenii care au crezut sincer în proiect.