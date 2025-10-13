deputatul psd, bogdan trif, anunță adoptarea inițiativei legislative privind sprijinirea părinților cu copii cu dizabilități

Am reușit: inițiativa legislativă pentru sprijinirea părinților cu copii cu dizabilități a devenit lege!

Ca deputat de Sibiu și președinte al PSD Sibiu, împreună cu fostul senator social democrat Claudiu Mureșan, am inițiat acest proiect legislativ din convingerea că părinții care cresc copii cu dizabilități au nevoie de sprijin concret, nu doar de declarații.

Astăzi, legea a fost promulgată de Președintele României și publicată în Monitorul Oficial.

Prin modificarea legislației, părinții care au în întreținere copii cu dizabilități de până la 18 ani vor putea beneficia de 8 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă. Pentru familiile cu doi sau mai mulți copii cu handicap se acordă câte 2 zile suplimentare pentru fiecare copil, iar aceleași prevederi se aplică și în cazul părinților de gemeni, tripleți sau multipleți.

Am considerat că este o datorie de suflet să inițiez această lege. Părinții care duc zi de zi o luptă grea merită să știe că statul este alături de ei și că societatea nu îi lasă singuri.

Cred cu tărie că politica trebuie să fie despre oameni și despre soluții reale pentru viața lor. Această lege este un exemplu în acest sens și un pas important pentru multe familii din Sibiu și din întreaga țară.