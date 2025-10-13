Cum ar fi să descoperi educația finlandeză chiar aici, la Sibiu? – Liceul Româno-Finlandez ERI din Sibiu vă invită pe 20 octombrie la un eveniment special, care îmbină inspirația educației finlandeze cu spiritul cald al comunității noastre.

Evenimentul are două momente principale:

Atelierul interactiv „De ce educația finlandeză? De ce acum? De ce ERI?” (14:00 – 16:00)

Un atelier deschis tuturor părinților sibieni, dedicat celor care vor să înțeleagă ce presupune abordarea educațională finlandeză, cum este ea integrată în curriculumul românesc și ce beneficii reale aduce pentru dezvoltarea copiilor – de la grădiniță la liceu.

„Finnish Your Dinner” (16:00 – 18:00)

O tradiție a comunității ERI: părinți și profesori pregătesc preparate inspirate din bucătăria finlandeză și le împărtășesc cu invitații. Este ocazia perfectă de a gusta, la propriu și la figurat, din atmosfera ERI și de a experimenta o școală în care educația și comunitatea merg mână în mână.

„Nu este doar un eveniment, ci o experiență în care părinții pot vedea și simți cum arată un mediu educațional prietenos, inovator și conectat cu realitatea copiilor”, transmite Adrian Ierulescu-directorul general al Liceului Româno-Finlandez ERI Sibiu.

Participarea se face pe bază de înscriere, completând formularul online: https://forms.gle/oY8ncXWErt1MytTh8

Așadar, dacă vrei să afli mai multe despre educația finlandeză și să faci parte dintr-o comunitate autentică, vino pe 20 octombrie la Liceul Româno-Finlandez ERI. Vei pleca cu idei noi, inspirație și… cu gust de Finlanda!

Mai multe detalii pe erischool.ro sau la nr de telefon +40 731 618 533.