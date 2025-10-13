Poliția sibiană caută o femeie dispărută de la o unitate medicală din oraș.

Polițiștii sibieni solicită sprijinul cetățenilor în vederea depistării unei femei în vârstă de 45 de ani, care a plecat dintr-o unitate medicală și nu a mai revenit.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, la data de 13 octombrie, a fost sesizat faptul că Nistor Magdalena-Mariana, de 45 de ani, a părăsit o unitate medicală din municipiul Sibiu, la data de 12 octombrie, și nu s-a întors. Direcția în care s-a îndreptat femeia este necunoscută.

Semnalmente:

Înălțime: 160 cm

Greutate: 62 kg

Ochi: căprui

Păr: șaten

Semne particulare:

Tatuaj monocolor pe antebrațul drept, constând în litere

Polițiștii fac apel la cetățeni să ofere orice informație care ar putea conduce la depistarea persoanei. Cei care pot ajuta sunt rugați să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze gratuit 112.