două tinere bătute de iubiți în sibiu: polițiștii au intervenit de urgență

În perioada 10 – 12 octombrie a.c., polițiștii sibieni au intervenit la 16 sesizări privind fapte de violență domestică, transmise atât prin apel 112, cât și prin alte canale. În urma completării formularului de evaluare a riscului, în 5 cazuris-a constatat risc iminent pentru victime, fiind emise 3 ordine de protecție provizorii, iar în 2 situații, victimele au refuzat emiterea unui astfel de ordin.

Caz la Șelimbăr: femeie agresată de soțul ei, împotriva căruia mai fusese emis un ordin de protecție în 2023

Un prim caz s-a petrecut sâmbătă, 12 octombrie, în jurul orei 19:45, când o femeie de 27 de ani, din Șelimbăr, a sesizat prin apel 112 că a fost agresată și amenințată de soțul său, un bărbat de 33 de ani, domiciliat în municipiul Mediaș.

Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Șelimbăr s-au deplasat imediat la fața locului. Din verificările efectuate a rezultat că, pe fondul unor discuții contradictorii, bărbatul ar fi lovit-o și ar fi amenințat-o cu acte de violență, provocându-i o stare de teamă.

Totodată, s-a stabilit că împotriva acestuia fusese emis anterior, în anul 2023, un ordin de protecție provizoriu, retras ulterior de victimă.

În urma completării formularului de evaluare a riscului, rezultatul a fost pozitiv, iar polițiștii au emis un nou ordin de protecție provizoriu valabil 5 zile, pentru protejarea femeii.

Caz la Sibiu: o tânără de 23 de ani, agresată în stradă de fostul partener

Tot în 12 octombrie, în jurul orei 15:30, polițiștii Secției nr. 1 de Poliție Urbană Sibiu au fost sesizați de o tânără de 23 de ani, din municipiul Sibiu, care a reclamat că a fost agresată fizic de fostul său partener, un bărbat de 31 de ani, domiciliat în județul Vrancea.

Incidentul a avut loc pe Aleea Roșiorilor, unde, în urma unor discuții aprinse, bărbatul ar fi lovit-o pe tânără în plină stradă. Polițiștii au intervenit de urgență, au stabilit circumstanțele faptelor și au completat formularul de evaluare a riscului, care a indicat, de asemenea, risc iminent pentru integritatea victimei.

Ca urmare, a fost emis un ordin de protecție provizoriu, valabil 5 zile, împotriva agresorului.

Poliția Sibiu monitorizează cazurile de violență domestică

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu transmit că toate cazurile de violență domestică sunt atent monitorizate, iar victimele beneficiază de sprijin și consiliere de specialitate.

„Polițiștii intervin cu fermitate în toate situațiile în care sunt semnalate fapte de violență domestică. Le recomandăm victimelor să solicite ajutorul autorităților și să nu tolereze comportamente abuzive”, au precizat reprezentanții IPJ Sibiu.