fc hermannstadt merge ceas: “triplă” pentru o jucătoare în ultimul meci / video

Echipa feminină de fotbal FC Hermannstadt a câștigat duminică cu 3-1 meciul de la Cisnădie, cu Academia de Fotbal Florești, contând pentru etapa a 5-a a Ligii 2. 

Fetele de la FC Hermannstadt au fost conduse la Cisnădie până în minutul 70 al disputei cu Academia de Fotbal Florești.

Raluca Dinescu a făcut diferența în finalul jocului, reușind un hattrick spectaculos. Două dintre reușite au venit din lovituri libere.

Sibiencele s-au impus cu 3-1 și au acumulat 10 puncte din 5 jocuri, fiind clasate pe 3 în serie. Lider este Universitatea Craiova, cu punctaj maxim.

Echipa Academiei de Fotbal Măgura joacă în competițiile oficiale sub egida lui FC Hermannstadt, în baza unui protocol între cele două grupări.

FC HERMANNSTDT: Șerban – Gînfălean, Bocăniciu, Budică, D. Oana, Băilă, Dinescu, C. Popa, Muntean, Chirilă, Trofin. Au mai jucat: Frățilă, Răileanu, Nistor, Vasile, Lepșa.

