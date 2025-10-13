fc hermannstadt, s-a ”încălzit” pentru meciul cu csikszereda. sibiul a dat 8 goluri în amicalul cu păulești / foto

FC Hermannstadt a făcut spectacol în meciul amical disputat luni, pe terenul Bazei Sportive Obor 2, în fața formației C.S. Păulești. Sibienii s-au impus categoric, scor 8-0, după un joc controlat autoritar de la un capăt la altul.

La pauză, echipa antrenată de Marius Măldărășanu conducea deja cu 3-0, grație dublei lui Albu și a reușitei lui Jair. În repriza secundă, Hermannstadt a continuat recitalul ofensiv, marcând încă cinci goluri prin Stoica, Oroian, Chițu, Marko și Bejan.

Pentru acest test, Măldărășanu a folosit întreg lotul disponibil, cu excepția lui Kevin Ciubotaru, convocat la echipa națională a României, și a lui Silviu Balaure și Antreas Karo, ambii accidentați.

Echipa de start a sibienilor a fost:

Muțiu – Nana, Stoica (c), Issah, Stancu, Ivanov, Albu, Vuk, Jair, Buș, Diogo.

FC Hermannstadt joacă în campionat, peste o săptămână, pe 20 octombrie, acasă cu Csikszereda Miercurea Ciuc.