fc hermannstadt, s-a ”încălzit” pentru meciul cu csikszereda. sibiul a dat 8 goluri în amicalul cu păulești / foto
Foto: FC Hermannstadt

FC Hermannstadt a făcut spectacol în meciul amical disputat luni, pe terenul Bazei Sportive Obor 2, în fața formației C.S. Păulești. Sibienii s-au impus categoric, scor 8-0, după un joc controlat autoritar de la un capăt la altul.

fotografie meci fotbal, jucători în acțiune pe teren, stadionul ora de sibiu, imagine sportivă, eveniment sportiv local, sport pentru comunitate, fotbal amator, orașul sibiu, activități sportive, echipa locală.
Foto: FC Hermannstadt

La pauză, echipa antrenată de Marius Măldărășanu conducea deja cu 3-0, grație dublei lui Albu și a reușitei lui Jair. În repriza secundă, Hermannstadt a continuat recitalul ofensiv, marcând încă cinci goluri prin Stoica, Oroian, Chițu, Marko și Bejan.

Pentru acest test, Măldărășanu a folosit întreg lotul disponibil, cu excepția lui Kevin Ciubotaru, convocat la echipa națională a României, și a lui Silviu Balaure și Antreas Karo, ambii accidentați.

imagine cu jucători de fotbal în acțiune pe teren, în timpul unui meci oficial, cu un arbitru și un fundal urban, pe o vreme înnorată, evidențiind competiția sportivă și atmosfera de pe stadion.
Foto: FC Hermannstadt

Echipa de start a sibienilor a fost:
Muțiu – Nana, Stoica (c), Issah, Stancu, Ivanov, Albu, Vuk, Jair, Buș, Diogo.

FC Hermannstadt joacă în campionat, peste o săptămână, pe 20 octombrie, acasă cu Csikszereda Miercurea Ciuc.

