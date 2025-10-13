frizer sibian învingător la un prestigios concurs mondial de tuns

Acum câteva zile, în cadrul unei competiții mondiale de frizerie, sibianul Alex Irimie a reușit să câștige proba de tuns bărbați, format + fade. Evenimentul World Festival C.M.C. London a reunit frizeri celebri din întreaga lume, printre care Josh Lamonaca și Teodorescu Radu (Spuk).

La competiție au participat profesioniști din Italia, Armenia, Anglia, Germania, Argentina, Iran și Polonia, proba lui Alex fiind una dintre cele mai numeroase ca participare. Tânărul frizer reprezintă Salon Code One, situat pe strada Gheorghe Țițeica din Sibiu, și are peste cinci ani de experiență în domeniu.

Despre succesul său, Alex Irimie a declarat: „Este o realizare incredibilă pentru mine și pentru echipa Salon Code One. A fost o competiție dificilă, cu cei mai buni frizeri din lume, și mă bucur că munca și pasiunea mea au fost recunoscute la nivel mondial.”

