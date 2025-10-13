jucător de fotbal revăzut pe teren, echipament oficial romania, echipa națională, meci, suporter, sport, performance, românia, jucător tânăr, echipament sport, fotbal profesionist.

Kevin Ciubotaru (21 de ani, fundaș stânga), fotbalistul celor de la Hermannstadt, a fost chemat de urgență de antrenorul Costin Curelea în cantonamentul echipei naționale de tineret, pentru meciul cu Cipru U21, din preliminariile Campionatului European de tineret 2027.

Fotbalistul a bifat recent primele minute sub „tricolor” în amicalul României cu Moldova, fiind inclus și în lot pentru duelul cu Austria, scor 1-0. Acum, el face parte din lotul de 23 de jucători convocați pentru partida cu Cipru, după cum a anunțat oficial Federația Română de Fotbal:

„Kevin Ciubotaru s-a alăturat de astăzi lotului de tineret”.

Născut la Roma, Italia, Ciubotaru a început fotbalul la Rapid Viena, a continuat la Parma U19 și Rangers B, iar din 2023 evoluează la Hermannstadt. Sezonul trecut a fost împrumutat la Unirea Ungheni. În actualul sezon de Superliga, el a jucat 11 meciuri și a oferit o pasă decisivă pentru sibieni, fiind cotat la 150.000 de euro de site-urile de specialitate, scrie GSP.

Prestațiile sale din Superliga l-au impresionat pe Mircea Lucescu, care l-a chemat la lotul de seniori pentru amicalele cu Moldova și Austria. După aceste evoluții, Ciubotaru a fost inclus rapid și în echipa de tineret a României, demonstrând un parcurs ascendent în fotbalul românesc.

Lotul convocat de Costin Curelea pentru acțiunea din octombrie

Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Adrian Frănculescu (Steaua București)
Fundași: Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Mark Țuțu (UTA Arad), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo București), Mario Tudose (CFC Argeș), Ștefan Duțu (Farul Constanța), Antonio David (Internazionale Milano | Italia)
Mijlocași: Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia), Omar El Sawy (Universitatea Cluj)
Atacanți: Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia)

Programul României U21 în preliminariile EURO 2027

  • 14 octombrie 2025, ora 19:00: România – Cipru

  • 14 noiembrie 2025: Finlanda – România

  • 18 noiembrie 2025: România – Spania

  • 27 martie 2026: Kosovo – România

  • 31 martie 2026: România – San Marino

  • 25 septembrie 2026: Cipru – România

  • 30 septembrie 2026: România – Finlanda

  • 6 octombrie 2026: Spania – România

România U21 ocupă în prezent locul 3 în grupa A, după ce a înregistrat un egal cu Kosovo și o victorie cu San Marino, urmând să se dueleze cu Cipru în următorul meci oficial.

