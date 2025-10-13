Kevin Ciubotaru (21 de ani, fundaș stânga), fotbalistul celor de la Hermannstadt, a fost chemat de urgență de antrenorul Costin Curelea în cantonamentul echipei naționale de tineret, pentru meciul cu Cipru U21, din preliminariile Campionatului European de tineret 2027.
Fotbalistul a bifat recent primele minute sub „tricolor” în amicalul României cu Moldova, fiind inclus și în lot pentru duelul cu Austria, scor 1-0. Acum, el face parte din lotul de 23 de jucători convocați pentru partida cu Cipru, după cum a anunțat oficial Federația Română de Fotbal:
„Kevin Ciubotaru s-a alăturat de astăzi lotului de tineret”.
Născut la Roma, Italia, Ciubotaru a început fotbalul la Rapid Viena, a continuat la Parma U19 și Rangers B, iar din 2023 evoluează la Hermannstadt. Sezonul trecut a fost împrumutat la Unirea Ungheni. În actualul sezon de Superliga, el a jucat 11 meciuri și a oferit o pasă decisivă pentru sibieni, fiind cotat la 150.000 de euro de site-urile de specialitate, scrie GSP.
Prestațiile sale din Superliga l-au impresionat pe Mircea Lucescu, care l-a chemat la lotul de seniori pentru amicalele cu Moldova și Austria. După aceste evoluții, Ciubotaru a fost inclus rapid și în echipa de tineret a României, demonstrând un parcurs ascendent în fotbalul românesc.
Lotul convocat de Costin Curelea pentru acțiunea din octombrie
Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Adrian Frănculescu (Steaua București)
Fundași: Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Mark Țuțu (UTA Arad), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo București), Mario Tudose (CFC Argeș), Ștefan Duțu (Farul Constanța), Antonio David (Internazionale Milano | Italia)
Mijlocași: Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia), Omar El Sawy (Universitatea Cluj)
Atacanți: Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia)
Programul României U21 în preliminariile EURO 2027
-
14 octombrie 2025, ora 19:00: România – Cipru
-
14 noiembrie 2025: Finlanda – România
-
18 noiembrie 2025: România – Spania
-
27 martie 2026: Kosovo – România
-
31 martie 2026: România – San Marino
-
25 septembrie 2026: Cipru – România
-
30 septembrie 2026: România – Finlanda
-
6 octombrie 2026: Spania – România
România U21 ocupă în prezent locul 3 în grupa A, după ce a înregistrat un egal cu Kosovo și o victorie cu San Marino, urmând să se dueleze cu Cipru în următorul meci oficial.
