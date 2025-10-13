la pas printre tarabele din piața cibin: roșii la 15 lei, gogoșari la 7 lei, varză la 3 lei și multe ”tărtăcuțe” / foto video

proaspete legume și fructe de piață, stand cu tomate, varză, ardei și alte produse locale, vândute direct de la producători, în centrul orașului sibiu, pe piața tradițională.

Ultimii întârziați mai au timp să își umple cămara cu legume și fructe de sezon din Piața Cibin. Deși temperaturile au scăzut, piața rămâne animată, iar tarabele sunt în continuare pline. Producătorii din Oltenia oferă o gamă variată de legume potrivite pentru zacuscă și murături – gogoșari, varză, conopidă, ardei, dar și fructe parfumate de toamnă, precum merele, perele, prunele și gutuile. Nu lipsesc nici tarabele cu dovleci și tărtăcuțe, care adaugă un plus de culoare și farmec atmosferei de toamnă din piață.

Sibienii care nu au apucat încă să-și facă proviziile pot profita de ultimele zile în care se mai găsesc legume proaspete și de calitate. Producătorii spun că anul acesta recolta a fost bună, iar marfa este suficientă pentru toți cei care vin la cumpărături. O producătoare din Oltenia spune că oamenii încă mai cumpără, iar cei care au întârziat încă mai au de unde alege, pentru că legumele sunt proaspete și bune.

„A fost o recoltă bună. Oamenii încă mai cumpără. Cei care au întârziat mai au timp și au și de unde alege, pentru că marfa este proaspătă și bună,” a spus o producătoare din Oltenia, prezentă cu tarabă în Piața Cibin.

coș cu ciuperci diversificate, inclusiv hribi și ciuperci sălbatice, vândute la piață, în trafic agitat, în starea lor naturală, pentru gătit și conservare, reprezentând un produs proaspăt și sănătos.
rosii si ardei din piata orchidea sibiu, stand cu legume proaspete la piata, vanzare fructe si legume, piata traditionala din sibiu, market de legume si fructe naturale, ora de sibiu.
vermiş și okra fresh și colorate la piață, într-un stand de legume și fructe, perfecte pentru preparate culinare sănătoase și nutritive.

Un alt comerciant afirmă că, deși vânzările merg mai greu în această perioadă, nu are motive să se plângă. „Avem marfă din belșug, dar se vinde mai greu. Oricum, a fost un sezon bun, nu ne plângem”, a adăugat acesta.

Prețurile sunt accesibile, susțin vânzătorii. Roșiile costă 15 lei kilogramul, ardeiul gras 8 lei, iar roșiile cherry de la Izbiceni ajung la 30 de lei kilogramul. Gogoșarii se vând cu 7 lei pe kilogram, varza albă cu 3 lei, iar varza roșie cu 6 lei. Ardeiul capia costă 8 lei pe kilogram, iar gogonelele 5 lei. La fructe, prețurile sunt similare: prunele, perele și strugurii se vând cu 10 lei kilogramul, gutuile cu 15 lei, iar merele de toamnă cu 12 lei kilogramul.

la pas printre tarabele din piața cibin: roșii la 15 lei, gogoșari la 7 lei, varză la 3 lei și multe ”tărtăcuțe” / foto video
Din Piața Cibin nu lipsește nici anul acesta celebra tarabă cu dovleci și tărtăcuțe ornamentale de la Cornățel, care atrage atenția tuturor celor care trec prin piață. Aranjate cu grijă, acestea completează perfect peisajul autumnal și oferă o imagine autentică a toamnei.

vânzare de legume și dovlecei proaspeți pe piața din sibiu, inclusiv dovleac de toamnă, sfeclă roșie, morcovi, dovlecei și porumb pentru preparate tradiționale românești.
varză verde, dovleci, păstăi, sfeclă, roșii, ardei, ceapă, legume de sezon, piață cu produse proaspete, agricultori locali, legume bio, rutiera pentru legume, stand legume și fructe, produse horticole, piața de legume sibiu, produse agricole naturale, legume sănătoase, agricultor sibiu.
producție de dovleaci și legume la piața din sibiu, diverse sortimente de dovlecei, toamne și legume de sezon, promovare produselor locale și sănătoase pentru cumpărători.

