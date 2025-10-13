medvedev, mesaj direct pentru trump: „s-ar putea termina prost. mai ales pentru tine”

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, în prezent secretar adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, a lansat luni un nou atac dur la adresa președintelui american Donald Trump, avertizând că furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina „ar putea să se termine prost pentru toţi, în special pentru Trump însuși”.

„Cum ar trebui să reacţioneze Rusia? Exact!”, a scris Medvedev pe Telegram, lăsând să se înțeleagă că răspunsul Moscovei ar putea fi de natură nucleară.

Oficialul rus, unul dintre cei mai agresivi susținători ai liniei dure a Kremlinului, a subliniat că este imposibil de făcut distincţia între o rachetă Tomahawk convenţională și una nucleară după lansare — o poziție reluată și de purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin, relatează Digi24.

„Livrarea acestor rachete poate avea consecințe negative pentru toți. Și, în primul rând, pentru Trump însuși”, a scris Medvedev. „Este imposibil să se distingă între o rachetă Tomahawk nucleară și una obișnuită în zbor. Lansarea lor nu va fi efectuată de Kiev, ci de SUA.”

Duminică, Donald Trump declarase din nou că ar putea livra rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune Kievului, dacă Vladimir Putin nu pune capăt războiului din Ucraina. „Da, s-ar putea să-i spun (lui Putin) că, dacă războiul nu se încheie, s-ar putea foarte bine să o facem. S-ar putea să nu o facem, dar s-ar putea să o facem”, a spus Trump.

Medvedev a reacționat imediat, numindu-l pe liderul american un „pacificator de afaceri” care lansează „amenințări goale” și ironizând declarațiile acestuia privind trimiterea de submarine nucleare mai aproape de Rusia. „Știți cum se întâmplă: submarinul a ieșit la suprafață în stepele Ucrainei”, a scris sarcastic fostul președinte rus.

Președintele Vladimir Putin a avertizat anterior că livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina, cu o rază de acțiune de până la 2.500 km — capabile să lovească orice țintă din Rusia europeană, inclusiv Moscova — ar distruge complet relațiile dintre Washington și Moscova.

De partea sa, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina ar folosi aceste rachete doar în scopuri militare și nu ar ataca civili pe teritoriul rus.