Proiectul parcării subterane de pe strada Siretului a suferit mici modificări, în prezent aflându-se în consultare la Agenția pentru Protecția Mediului. Numărul locurilor de parcare a scăzut, însă suprafața verde este mult mai mare. Pe acoperișul parcării se vor amenaja spații de odihnă, un loc de joacă pentru copii, o zonă cu aparate de fitness și o fântână arteziană. Doi ani ar urma să dureze lucrările.

Proiectul parcării subterane de pe strada Siretului a ajuns din nou la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Sibiu. Memoriul tehnic de prezentare a fost revizuit, fiind clarificate aspecte privind reducerea suprafeței construite și descrierea completă a soluțiilor ecologice și a măsurilor de protecție a mediului.

Parcare subterană cu 220 locuri, parc pe acoperișul ei

Parcarea va fi amenajată pe strada Siretului, nr. 18-20, în apropierea intersecției dintre Siretului și Calea Cisnădiei. Terenul este înconjurat de blocuri. „În prezent, amplasamentul propus spre intervenție nu este valorificat corespunzător și este amenajat cu un loc de joacă mai puțin atractiv, cu echipament uzat, înconjurat cu o zonă verde neîngrijită și locuri de parcare amplasate perimetral terenului, dar neamenajate și utilizate de către riverani”, se arată în descrierea proiectului.

Potrivit memoriului tehnic de prezentare revizuit depus la APM Sibiu, parcarea va avea o capacitate de 220 de locuri, dintre care 10 destinate persoanelor cu dizabilități, și 5 locuri pentru motociclete. Varianta inițială prevedea 225 de locuri pentru mașini. Deasupra parcării subterane se va amenaja o zonă tip parc, cu destinație de agrement, cu loc de joacă și zonă de sport în aer liber.

Accesul în parcare se va face dinspre strada Siretului, pe o rampă cu două benzi de acces, prevăzută cu barieră și cititor de numere. Ieșirea din parcare se va realiza pe o rampă cu două benzi de ieșire, dotată și ea cu barieră și cititor de numere, ca va distribui mașinile înspre strada Siretului. Accesul pietonal în parcare se va realiza prin 3 pavilioane de acces la nivelul solului. Un pavilion va fi dotat cu ascensor, iar fiecare va avea ca anexă un spațiu cu o funcțiune complementară. De pildă, pavilionul nr. 1 va fi dotat cu o toaletă publică, pavilionul nr. 2 va avea în componența sa o stație de autobuz, iar pavilionul nr. 3 va avea o parcare pentru biciclete ce va deservi locuitorii blocurilor adiacente. Toate pavilioanele vor fi acoperite și supravegheate video.

Înainte ca toate aceste lucrări să fie demarate, va fi pregătit terenul, ceea ce înseamnă că locul de joacă va fi demolat. De asemenea, vor fi dezafectate platformele de colectare a deșeurilor, se vor desface aleile existente, cele auto și cele pietonale. Solul va fi decopertat și se vor face excavații. Arborii fără valoare vor fi tăiați, iar alții vor toaletați și menținuți pe teren.

Investiția se ridică la 61.609.000 lei (construcții+montaj), lucrările urmând să dureze aproximativ 24 luni.