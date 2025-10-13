noi lucrări pe străzi importante din sibiu: trafic deviat și parcări desființate temporar

Comisia pentru sistematizarea circulației a avizat noi intervenții în spațiul public, o parte pentru refacerea carosabilului și a trotuarelor afectate de lucrările la rețelele de utilități, dar și pentru execuția acestui tip de modernizări pe noi străzi. Astfel:

Lucrări de refacere a carosabilului se vor desfășura:

În perioada 13-24 octombrie pe Calea Cisnădiei, pe tronsonul dintre str. N. Iorga și Rahovei. Constructorul companiei de gaz DelGaz Grid va interveni fără închiderea traficului, dar cu devieri în zona în care se lucrează

În perioada 14 – 31 octombrie, pe străzile V. Aurie (între str. Iazului și Ludoș și între str. Poiana și Calea Poplăcii), Agârbiciu și I.C. Drăgușanu (intersecția cu str. Luarea Bastiliei), în urma intervențiilor SC Apă Canal SA. Nici în aceste cazuri nu este necesară închiderea traficului, ci doar devieri pe cealaltă bandă, în zona în care se lucrează.

Noi lucrări la rețelele de utilități vor începe:

În perioada 15 octombrie – 15 decembrie se vor desfășura lucrări la rețeaua de apă pe str. Urlea. Traficul nu se va închide dar, atunci când va fi necesar, se vor elibera parcările de pe aliniament, iar circulația va fi deviată pe aici.

În perioada 20 octombrie – 15 decembrie, pe str. M. Kogălniceanu, sectorul cuprins între sensul giratoriu de la intersecția cu str. Lemnelor și str. Kiev, Apă Canal SA urmând să modernizeze rețeaua de apă. Nici în acest caz nu vor exista închideri de trafic, dar acesta va fi deviat prin parcare atunci când se impune, pentru siguranță și pentru asigurarea fluenței circulației.

În perioada 27 octombrie – 15 decembrie, pe str. Fabricii, pe tronsonul dintre străzile Urlea și S. Mehedinți, SC Apă Canal își va moderniza rețeaua de apă. La fel ca în cazul străzilor Urlea și Kogălniceanu, circulația rămâne deschisă, dar va fi deviată prin zona de parcare, care se va desființa temporar.