România devine, în această toamnă, una dintre principalele zone de antrenament ale NATO în Europa de Est. În contextul exercițiului DACIAN FALL 2025, coordonat de armata franceză, a fost construit un hub logistic complet nou în județul Sibiu, menit să susțină desfășurarea operațiunilor militare de amploare.

Hubul, realizat de forțele franceze, are rolul de a asigura reparațiile vehiculelor, depozitarea rațiilor de hrană și asistența medicală pentru militarii implicați. Infrastructura ridicată de la zero va rămâne funcțională și după încheierea exercițiului, consolidând prezența pe termen lung a NATO în regiune.

Exercițiul DACIAN FALL 2025 este cel mai mare antrenament NATO al anului, reunind peste 2.400 de militari francezi și zeci de vehicule blindate. Pregătirile se desfășoară la Cincu (județul Brașov), dar și în Făgăraș și Cârțișoara, acolo unde au fost transportate echipamente militare pe cale maritimă, feroviară și rutieră.

În perioada următoare, românii vor vedea pe drumuri și pe calea ferată transporturi masive de tancuri, vehicule de luptă și obuziere, destinate poligoanelor din centrul, estul și sudul țării.

După acest exercițiu, grupul de luptă NATO de la Cincu va fi ridicat la nivel de brigadă, iar baza ar putea găzdui până la 5.000 de militari. Până în 2027–2028, planul Alianței este de a transforma această structură într-o divizie complet operațională, capabilă să primească între 15.000 și 20.000 de soldați, întărind flancul estic al NATO.