pasaj nou pe drumul de legătură cu autostrada sibiu–făgăraș: investiție de 41 de milioane de lei

Lucrările la pasajul peste calea ferată de pe drumul de legătură dintre viitoarea autostradă Sibiu–Făgăraș (A13) și DN1 pot începe, după ce a fost emisă autorizația de construire, potrivit publicației Arena Constructorilor.

Amplasamentul lucrărilor se află pe teritoriul extravilan al localităților Făgăraș și Mândra, pe terenuri aflate în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Drumul de legătură face parte din contractul pentru tronsonul 4 Sâmbăta de Sus – Municipiul Făgăraș al autostrăzii A13 Sibiu–Făgăraș, realizat de compania turcă Makyol, relatează bzb.ro.

Autorizația acoperă construirea pasajului feroviar, inclusiv lucrări de infrastructură și suprastructură, racordarea la terasamente, lucrări pentru siguranța circulației și protecția mediului. Proiectul a fost elaborat de MEGA Muhendislik Muşavirlik AŞ, iar construcția are categoria „B”, fiind considerată de importanță deosebită.

Valoarea totală a lucrărilor autorizate depășește 41,02 milioane lei, fără TVA. Durata de execuție este estimată la 17 luni, începând de la data începerii efective a lucrărilor.