polițiștii sibieni au avut de lucru în weekend: șoferi beți, fără permis și cu mașini neînmatriculate

În perioada 11–13 octombrie, polițiștii sibieni au fost prezenți în teren pentru menținerea ordinii și siguranței publice, desfășurând 31 de acțiuni punctuale și intervenind la 234 de evenimente, dintre care 165 au fost semnalate prin apel 112.

Pe linie rutieră, oamenii legii au constatat 11 infracțiuni la regimul circulației, au reținut 34 de permise de conducere(dintre care 8 pentru conducerea sub influența alcoolului) și au retras 62 de certificate de înmatriculare. Totodată, au fost aplicate 650 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 222.000 de lei.

Vehicul neînmatriculat depistat la Mediaș

Vineri, 11 octombrie, în jurul orei 03:40, polițiștii rutieri din Mediaș au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Brateiului. La volan se afla un bărbat de 44 de ani, domiciliat în comuna Brateiu.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că plăcuțele de înmatriculare ale autoturismului erau retrase, motiv pentru care a fost întocmit un dosar de cercetare penală pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

Doi șoferi fără permis, prinși la Sibiu și Tălmaciu

În noaptea de 12 spre 13 octombrie, în jurul orei 01:55, polițiștii rutieri au oprit un autoturism care circula pe strada Tractorului din municipiul Sibiu. La volan se afla un tânăr de 25 de ani, localnic, care nu deținea permis de conducere. Și în acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducere fără permis.

Tot în data de 13 octombrie, polițiștii din Tălmaciu au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Unirii de un bărbat de 38 de ani, din județul Brașov. Verificările au arătat că acesta avea dreptul de a conduce suspendat, motiv pentru care s-a întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul având permisul suspendat.

Conducea băut, depistat la Blăjel

Tot duminică, 13 octombrie, în jurul orei 06:40, polițiștii rutieri au oprit în localitatea Blăjel, pe DN 14A, un autoturism condus de un bărbat de 33 de ani, din județul Mureș.

În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care șoferul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice. Cercetările continuă la nivelul Biroului Rutier Mediaș, în vederea stabilirii situației de fapt și aplicării măsurilor legale corespunzătoare.

Poliția Sibiu: apel la responsabilitate

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu reamintesc conducătorilor auto că viteza excesivă, consumul de alcool și lipsa permisului de conducere sunt cauze frecvente ale accidentelor rutiere grave.

„Scopul acțiunilor desfășurate nu este sancționarea, ci prevenirea evenimentelor nedorite și salvarea de vieți. Conducerea responsabilă salvează vieți – inclusiv pe a dumneavoastră”, transmit polițiștii sibieni.