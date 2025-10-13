Primăria municipiului Sibiu vinde, prin licitație, un teren de pe strada Frigoriferului. Acesta are sub 90 de metri pătrați.

Primăria Municipiului Sibiu a anunțat organizarea unei licitații publice deschise pentru vânzarea unui imobil – teren situat în Sibiu, pe strada Frigoriferului nr. 1. Terenul, care aparține domeniului privat al municipiului Sibiu, are o suprafață de 84 mp și este identificat în CF 137567 Sibiu, nr. cadastral 137567. Anterior vânzării, în luna iulie, consilierii locali au aprobat un proiect de hotărâre pentru ca acesta să poată fi valorificat.

Municipalitatea argumenta atunci că „prin vânzarea terenului se are în vedere administrarea eficientă a patrimoniului Municipiului Sibiu în vederea atragerii de venituri suplimentare la bugetul local, prin valorificarea unui activ care nu prezintă interes pentru municipalitate pentru a fi utilizat/exploatat”.

Prețul de pornire la licitație a fost stabilit, în urma unui raport de evaluare realizat de S.C. CMB SMART EVAL S.R.L., la 146,71 euro/mp + TVA, echivalent în lei la cursul BNR din ziua licitației. Documentația de atribuire necesară pentru participare la licitație poate fi achiziționată contra cost (500 lei) de la sediul Primăriei Sibiu începând cu data de 14.10.2025. Ofertele pot fi depuse până în 5 noiembrie, ora 14:00, la registratura Primăriei Municipiului Sibiu. Deschiderea publică a ofertelor va avea loc în 11 noiembrie, ora 10:00, în Sala Mezanin a primăriei. Detalii AICI.