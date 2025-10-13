Primăria municipiului Sibiu vinde, prin licitație, un teren de pe strada Frigoriferului. Acesta are sub 90 de metri pătrați.
Primăria Municipiului Sibiu a anunțat organizarea unei licitații publice deschise pentru vânzarea unui imobil – teren situat în Sibiu, pe strada Frigoriferului nr. 1. Terenul, care aparține domeniului privat al municipiului Sibiu, are o suprafață de 84 mp și este identificat în CF 137567 Sibiu, nr. cadastral 137567. Anterior vânzării, în luna iulie, consilierii locali au aprobat un proiect de hotărâre pentru ca acesta să poată fi valorificat.
Municipalitatea argumenta atunci că „prin vânzarea terenului se are în vedere administrarea eficientă a patrimoniului Municipiului Sibiu în vederea atragerii de venituri suplimentare la bugetul local, prin valorificarea unui activ care nu prezintă interes pentru municipalitate pentru a fi utilizat/exploatat”.
Prețul de pornire la licitație a fost stabilit, în urma unui raport de evaluare realizat de S.C. CMB SMART EVAL S.R.L., la 146,71 euro/mp + TVA, echivalent în lei la cursul BNR din ziua licitației. Documentația de atribuire necesară pentru participare la licitație poate fi achiziționată contra cost (500 lei) de la sediul Primăriei Sibiu începând cu data de 14.10.2025. Ofertele pot fi depuse până în 5 noiembrie, ora 14:00, la registratura Primăriei Municipiului Sibiu. Deschiderea publică a ofertelor va avea loc în 11 noiembrie, ora 10:00, în Sala Mezanin a primăriei. Detalii AICI.
Ultima oră
- Primăria vinde un teren pe strada Frigoriferului 2 minute ago
- Amendă de mediu record la ferma de porci din Avrig. Comisarii au constatat că mirosul era insuportabil 16 minute ago
- Decizie definitivă: fostul ministru, Nicolae Bănicioiu, achitat în dosarul de luare de mită 26 de minute ago
- Kevin rămâne în Capitală: sibianul care a debutat la Națională, s-a dus direct în cantonament 31 de minute ago
- ANAF a confiscat un spațiu comercial în Ocna Sibiului: cere pe el ”o căruță de bani” / foto 55 de minute ago