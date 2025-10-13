Refuz la prelevarea de probe biologice – dosar penal pentru un tânăr din Roșia.

Un caz grav a fost înregistrat vineri, 11 octombrie, în jurul orei 23:50, în municipiul Sibiu. Polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism care circula pe Șoseaua Alba Iulia, la volanul căruia se afla un tânăr de 25 de ani, din comuna Roșia.

Testarea alcoolscopică a indicat o valoare de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat, însă, odată ajuns la unitatea medicală, șoferul a refuzat recoltarea probelor biologice.

Pe numele acestuia, polițiștii au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.