respectat critic de film descoperit că a turnat la securitate mari actori printre peste 30 de persoane

O serie de dezvăluiri recente readuce în atenția publicului una dintre cele mai influente personalități ale cinematografiei și presei culturale din perioada comunistă: Ecaterina Oproiu-Murgescu.

Cunoscută drept unul dintre cei mai apreciați critici de film din România, redactor-șef al revistei Cinema timp de peste două decenii și vicepreședintă a prestigioasei Federații Internaționale a Presei Cinematografice, aceasta apare acum într-o lumină controversată.

Informații din dosarele Securității

Publicistul Neculai Constantin Munteanu, una dintre cele mai cunoscute voci ale postului Radio Europa Liberă, a publicat pe rețelele sociale fragmente din documente care arată că Ecaterina Oproiu ar fi colaborat cu Securitatea sub numele de cod „Ruxandra Milian” (scris uneori Millian). Recrutarea ar fi avut loc oficial în 9 iunie 1958, iar activitatea ei ar fi continuat, într-o formă sau alta, până mult după momentul închiderii oficiale a dosarului, în 28 iulie 1967.

Personalități vizate

Lista numelor menționate în documentele atribuite Ecaterinei Oproiu este impresionantă și cuprinde figuri marcante ale culturii române:

Radu Beligan, George Călinescu, Nina Cassian,

Henriette Yvonne Stahl, Ion Marin Sadoveanu, Horia Lovinescu,

Șerban Cioculescu, Petru Dumitriu, Marieta Sadova,

Alexandru Giugaru, Cella Voinescu, Mihai Beniuc,

și multe altele.

O parte dintre aceste detalii apar și în volumul „Învinși și învingători”, publicat în 2025 de Cristina Modreanu la Editura Vremea, unde activitatea informativă a criticului este documentată pe baza arhivelor CNSAS.

Radu Beligan este unul dintre actorii turnați de Ecaterina Oproiu – foto Teatrul de Vară Bacău

O carieră remarcabilă în cultura oficială

În paralel cu această activitate controversată, Ecaterina Oproiu a avut un parcurs profesional impresionant:

-Redactor-șef al revistei Cinema între 1965 și 1989, publicație care a primit Leul de Aur la Bienala de la Veneția pentru „Cel mai bun periodic de popularizare cinematografică”;

-Vicepreședintă FIPRESCI în 1975, o funcție extrem de rară pentru un reprezentant al blocului comunist;

-Premiată de Asociația Cineaștilor din România (ACIN) în 1977 și 1982 pentru activitatea de critic de film;

-Autor de teatru, cu piese precum Nu sunt turnul Eiffel, Interviu sau Cerul înstelat deasupra noastră;

-Figură televizată, prin colaborarea cu „Telecinemateca”, emisiunea clasică dedicată filmelor de arhivă.

Ecaterina Oproiu a încetat din viață pe 22 aprilie 2024, la vârsta de 94 de ani.