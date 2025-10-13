În luna august 2025, câştigul salarial mediu brut a fost de 9.002 lei, în scădere cu 199 lei (-2,2%) față de luna precedentă, iar câştigul salarial mediu net a ajuns la 5.387 lei, în scădere cu 130 lei (-2,4%) comparativ cu iulie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în transporturi aeriene (12.458 lei) și în industria produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului (11.649 lei). Cele mai mici salarii medii nete s-au înregistrat în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.341 lei) și în hoteluri și restaurante (3.367 lei).

Comparativ cu august 2024, câștigul salarial mediu net a crescut cu 4,4%. Totuși, indicele câștigului salarial real a fost de 95,0% față de aceeași lună a anului trecut, semnalând o scădere a puterii de cumpărare.

INS explică scăderea salariilor din august prin faptul că în lunile precedente au fost acordate prime ocazionale, drepturi în natură și alte bonusuri, precum și din cauza concediilor de odihnă și a încasărilor mai mici în unele sectoare. Cele mai mari scăderi s-au înregistrat în fabricarea autovehiculelor de transport rutier (-13,1%) și în mai multe industrii precum extracția petrolului, tăbăcirea pielii și fabricarea produselor textile (-7% până la -9,5%).

În același timp, creșteri au fost înregistrate în transporturile aeriene (+14,9%) și în alte activități de servicii și intermedieri financiare (+1% până la +4%). În sectorul bugetar, salariile medii nete au scăzut în administrația publică (-1,5%), sănătate și asistență socială (-1,3%) și în învățământ (-0,6%).