Rata anuală a inflației a urcat la 9,88% în luna septembrie 2025, de la 9,85% în august, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS). Creșterea a fost alimentată, în principal, de scumpirea energiei electrice, care a înregistrat un avans spectaculos de 69,16% față de aceeași lună a anului trecut, relatează Agerpres.

Pe locurile următoare în topul scumpirilor se află fructele proaspete (+32,42%) și serviciile de igienă și cosmetică(+19,52%). În rândul mărfurilor alimentare, s-au mai remarcat creșteri importante la fructe și conserve din fructe(+19,26%) și cafea și cacao (+19,23%).

La polul opus, prețurile cartofilor au scăzut cu 6,35%, iar cele ale fructelor proaspete cu 7,82%, comparativ cu septembrie 2024.

În ceea ce privește mărfurile nealimentare, după energia electrică, cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la energia termică (+13,63%) și cărți, ziare și reviste (+10,48%). Singura ieftinire semnificativă a fost la gaze naturale, cu o scădere de 2,04%.

În sectorul serviciilor, creșteri semnificative au fost consemnate la transportul feroviar (+18,59%) și alte servicii cu caracter industrial (+17,66%). În schimb, transportul aerian s-a ieftinit cu 14,91%, iar serviciile de telefonie și poștăau înregistrat scăderi ușoare, de 1,33%, respectiv 0,59%.

Potrivit INS, rata inflației de la începutul anului (septembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024) este de 8,5%, iar rata medie a modificării prețurilor în ultimele 12 luni (octombrie 2024 – septembrie 2025) a fost de 6,1%.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, anticipase o „cocoașă inflaționistă” în septembrie, cu un vârf estimat la 9,6 – 9,7%, urmată de o scădere treptată. El a explicat că principalii factori care au alimentat inflația au fost liberalizarea pieței energiei electrice, majorarea TVA la 21% și creșterea accizelor, care împreună au generat un impact de peste 4 puncte procentuale.

Banca Națională a României a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului 2025 la 8,8%, posibil „peste 9%”, de la 4,6% anterior. Pentru sfârșitul lui 2026, instituția estimează o revenire a inflației la aproximativ 3%, odată cu disiparea șocurilor din acest an.