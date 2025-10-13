se apropie astra film festival 2025: zece zile de cinema, dialog și reflecție la sibiu

Sărbătoarea filmului documentar începe în weekend la Sibiu. Astra Film Festival 2025 va avea loc în perioada 17-26 octombrie și propune o selecție de peste 70 de documentare din întreaga lume, dintre care 65 în premieră mondială, internațională, europeană sau națională, dezbateri pe cele mai fierbinți subiecte ale momentului, invitați de marcă, regizori din toată lumea, workshopuri și programe de formare pentru studenți și regizorii tineri, concerte și petreceri, plus îndrăgitul program de educație prin film documentar, Astra Film Junior, special gândit pentru publicul tânăr.

Programul festivalului poate fi consultat aici: https://astrafilm.ro/program/.

Trailerul festivalului poate fi vizionat aici: https://www.youtube.com/watch?v=Kv-jB1ZBFWo

Gala de deschidere a acestei ediții Astra Film Festival va fi prezentată de jurnalista Teodora Tompea, iar festivitatea de decernare a premiilor de jurnalista Amalia Enache.

Cinci secțiuni competiționale și nouă teme care ne privesc

De la cineaști consacrați la voci emergente, de la realitatea locală la perspective globale, selecția competițională Astra Film Festival reunește cele mai relevante documentare ale momentului, care concurează pentru premiile celor cinci secțiuni competiționale: România, Europa de Est, Voci emergente, DocSchool și Doc Shorts. Sunt filme ce oglindesc lumea în care trăim prin povești reale ale unor oameni din toată lumea.

Practic, selecția tematică AFF2025 desenează felul în care societatea se transformă sub impactul erai digitale, a războaielor sau a manipulării, așa cum rezultă din cele nouă secțiuni tematice: Femeie / Mamă – Cu ce preț?, #Occident. O privire critică, Fețele dictaturii, Pe ambele părți ale frontului sângeros, Criza masculinității, Arta ca unealtă de autoexplorare și vindecare, Noul val al extremei drepte, Cum devii adult, cum devii părinte?, Când presa devine fabrică de știri false.

Dezbateri DocTalks pe unele dintre cele mai fierbinți subiecte ale momentului

Dezbaterile din programul DocTalks pornesc de la unele dintre cele mai puternice filme din festival și își propun să creeze un dialog real între oameni și punți de comunicare eficiente. Dezbaterile, care vor avea loc la Sala Thalia a Filarmonicii din Sibiu, vor fi moderate de jurnaliști redutabili și invitați pe măsură, precum: Florin Negruțiu, Ioana Ciurlea, Anca Suciu, Alex Dima, Paula Herlo, Cristian Leonte, Emilia Șercan, Ramona Ursu, Erika Iasac, Radu Vancu, Ștefan Baghiu, Hari Bucur Marcu, Florin Sperlea, Răzvan Marcu, Ionela Băluță sau Costi Rogozanu.

Iată lista discuțiilor tip DocTalk: Neofascismul și algoritmii urii, Înot împotriva sistemului, Femicidul și violența digitală, Războiul și dezinformarea, Criza modelelor masculine. Programul complet al DocTalks poate fi consultat aici: https://astrafilm.ro/doctalks/

Astra Film Junior. Educație prin film documentar

Într-o lume în care copiii sunt tot mai acaparați de universul digital din telefoanele inteligente, Astra Film Junior le propune un instrument aparte de învățare, empatie și gândire critică: cinemaul documentar. Pentru că un copil care învață să privească atent un film documentar va ști, mai târziu, să privească atent lumea și să o înțeleagă.

Al doilea an de DocStudent Hubb la AFF

Pentru al doilea an consecutiv, Astra Film Festival le dedică în exclusivitate studenților la film din România și din Europa un program de formare, care include workshop-uri, masterclass-uri și activități practice din domeniul artei, producției și distribuției filmului documentar. Participă studenți și profesori de la șase universități de prestigiu din Praga, Zagreb, Vilnius, Bratislava, Zlin, prin programul Erasmus, cărora li se adaugă tot atâția de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și de la UNATC București.

Workshopul internațional Ex. Oriente Features, în premieră la AFF

Pentru prima dată, workshopul internațional Ex Oriente Features are loc la Astra Film Festival, între 19 și 23 octombrie, aducând la Sibiu unii dintre cei mai importanți mentori și creatori de film documentar din Europa. Organizat de Institute of Documentary Film, programul sprijină dezvoltarea și finanțarea filmelor creative de non-ficțiune din Europa Centrală și de Est. Prezența Ex Oriente la Sibiu confirmă rolul festivalului ca hub european al filmului documentar, unde educația, creația și industria se întâlnesc pentru a modela viitorul cinemaului de non-ficțiune.

Despre Astra Film Festival

Fondat în 1993, Astra Film Festival este cel mai longeviv festival de film din România și unul dintre cele mai prestigioase evenimente de non-ficțiune din Europa. Este inclus pe lista scurtă a European Film Academy, având dreptul de a nominaliza direct la European Film Awards. AFF, proiect cultural strategic al Ministerul Culturii, este organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film, se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, este co-finanțat de Primăria Sibiu și susținut de Consiliul Județean Sibiu.

Sponsor Principal: ING

Partener de mobilitate: Opel

Sponsori și parteneri: Promenada Sibiu, Casa de vinuri Cotnari, Cartofisserie, Cărturești, Fundația 9, Kulinarium, La Pasaj, OWH Studio, Sonne Restaurant & Hotel, Marquardt

Cafeaua festivalului: Amor Perfecto

Partener media principal: Digi 24

Recomandat de Europa FM

Parteneri media: News.ro, Radio România Cultural, G4Media, HotNews, SpotMedia, PressHub, Edupedu, Observator cultural, Revista FILM, MovieNews, Cinefan, Cinefilia, Totul despre mame, Tribuna, Turnul sfatului, Ora de Sibiu, Sibiu 100, Sibiu independent, Mesagerul de Sibiu, Sibiul azi, Știri de Sibiu, Sibiul în imagini, Zile și nopți, Hermanstaedter Zeitung, Cineuropa, Film New Europe





